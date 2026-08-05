Abelardo De La Espriella entregó detalles de su posesión presidencial este 7 de agosto: “Será mucho más que una ceremonia”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre lo que será su posesión este 7 de agosto en Cali. Lo hizo a través de un video divulgado en sus redes sociales durante la tarde de este miércoles 5 de agosto.

“Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá. Este hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones”, dijo.

Abelardo De La Espriella se posesionará ante el Congreso este 7 de agosto. Foto: SEMANA

Reiteró que considera que las grandes decisiones del país deben traducirse en oportunidades para las ciudades y sus habitantes.

“Los resultados comienzan a verse: se proyecta la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes nacionales e internacionales: jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios de todo el mundo, personalidades, medios de comunicación e invitados especiales. El 85 % de ellos se hospedará en Cali”, contó.

Blindaje de entradas a Cali con tanques del Ejército Nacional. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

De La Espriella afirmó que solo la actividad turística generará cerca de 6.000 millones de pesos.

“El impacto económico total para la ciudad y el departamento se estima en alrededor de 10.000 millones. Esto demuestra que descentralizar no solo es trasladar un evento oficial. Es llevar desarrollo, generar empleo, impulsar el turismo, fortalecer la economía local y crear oportunidades para quienes durante años vieron cómo los grandes acontecimientos del Estado se concentraban en una sola ciudad”.

“Cali —añadió De La Espriella— le demostrará a Colombia y al mundo que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para recibir eventos de talla internacional, como la posesión presidencial”.

En un mensaje adicional publicado en su cuenta oficial de X, el presidente electo añadió: “Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad. La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia”.

Y reiteró que el impacto económico total para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos, gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.

Hasta el 4 de agosto han confirmado su presencia en Cali el rey de España, Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura.