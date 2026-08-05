Revelan quiénes serán los presentadores oficiales de la posesión de Abelardo De La Espriella: no serán periodistas de RCN

A dos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto, se conoció quiénes serán los encargados de presentar oficialmente la ceremonia de investidura, uno de los actos más importantes del inicio del nuevo Gobierno.

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La información fue revelada por Julio Sánchez Cristo, director de 6AM de Caracol Radio, quien aseguró que la campaña del presidente electo ya definió las personas que estarán al frente de la conducción del evento.

El anuncio se dio luego de que, durante el programa, los panelistas intentaran adivinar los nombres de los presentadores. Entre las apuestas surgieron figuras reconocidas del periodismo colombiano como José Manuel Acevedo, Mónica Jaramillo, Felipe Arias e incluso Vicky Dávila.

Sin embargo, Sánchez Cristo sorprendió al desmentir todas las versiones.

“Me permito informarles a ustedes y a la opinión pública que los presentadores oficiales efectivamente no son ninguno de los que ustedes dieron. Los presentadores oficiales serán los dos voceros del presidente de la República, Carolina Gómez y Miller Soto”, anunció al aire.

La decisión también confirma que, aunque la transmisión televisiva y la producción del evento estarán a cargo de Estudios RCN, los rostros encargados de conducir la ceremonia no serán periodistas de ese canal, sino los voceros oficiales del presidente electo.

Durante la conversación, los panelistas destacaron que la elección busca mantener un carácter institucional durante la posesión.

“Bien, muy bien, porque así entonces se mantiene una cierta institucionalidad”, comentó uno de los integrantes de la mesa de trabajo tras conocer la decisión.

En ese mismo sentido, Sánchez Cristo explicó que la participación de RCN y SEMANA estará enfocada en el aspecto técnico y de producción de la ceremonia.

“Eso demuestra entonces que solamente RCN y SEMANA van a prestarle su experiencia y producción (…) y el Gobierno mantiene su independencia en la presentación con sus dos voceros”, señaló.

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Sobre Carolina Gómez, los periodistas resaltaron su experiencia frente a las cámaras, recordando su paso como presentadora de noticieros y programas de entrevistas, mientras que de Miller Soto señalaron que, aunque su perfil ha estado más ligado al derecho y a la comunicación institucional, también ha tenido una presencia constante en plataformas digitales.

Con esta decisión, el equipo del presidente electo optó por que la imagen institucional del nuevo Gobierno esté representada por sus propios voceros durante la ceremonia de posesión, que será transmitida este viernes, 7 de agosto, para todo el país.