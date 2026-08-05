Claudia Carrasquilla, la dama de hierro, será viceministra de Defensa

Claudia Carrasquilla, una destacada fiscal y conocida en la opinión pública como la dama de hierro, será la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad. El nombramiento se oficializará en las próximas horas.

Hasta hoy, ella se desempeñó como concejal de Medellín por el partido Centro Democrático. La renuncia fue aceptada por la plenaria de esa corporación en la mañana de este 5 de agosto.

A Claudia Carrasquilla la enredan falsas interceptaciones para enviar a prisión a policías señalados de ser una peligrosa banda

Precisamente, en esa ciudad se formó como fiscal y dio golpes certeros a la criminalidad del Valle de Aburrá. Sus resultados la llevaron a estar en la mira de los delincuentes más peligrosos de la región y fue blanco de múltiples amenazas.

Sus más recientes batallas las libró desde el Concejo de Medellín denunciando múltiples irregularidades en las negociaciones de paz entre el Gobierno Petro y las bandas de la capital de Antioquia.