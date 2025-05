A Claudia Carrasquilla la enredan falsas interceptaciones para enviar a prisión a policías señalados de ser una peligrosa banda

“En ejercicio de sus funciones firmó cinco documentos públicos espurios cuando ella no estuvo presente (...). En los documentos públicos mencionados se consignaron falsedades, porque en todos los formatos que contienen las declaraciones juradas de ampliaciones, la doctora Claudia Victoria Carrasquilla Minami estampó su firma en señal de que estuvo presente al momento de su creación, no obstante, se estableció dentro de esta investigación que la doctora no estuvo presente en las diligencias”, dijo el fiscal.