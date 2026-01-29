Grave denuncia del Ejército en La Guajira: soldado fue secuestrado y torturado en Dibulla: está con pronóstico reservado

Una grave denuncia fue dada a conocer por la Décima Brigada, de la Primera División del Ejército, esta tarde de jueves, 29 de enero.

Según la fuente castrense, el lunes 26 de enero, la Policía reportó el hallazgo de dos hombres, uno de ellos sin signos vitales y el otro gravemente herido, en el corregimiento de Tomarrazón, en La Guajira.

El hombre herido, dijo el Ejército, es un soldado del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2 que fue secuestrado durante varios días y brutalmente torturado por delincuentes de la organización Los Pachenca, también conocida como Conquistadores de la Sierra, al mando de alias Naín o Bendito Menor.

“Se encuentra recibiendo atención médica especializada y bajo pronóstico reservado debido a heridas de gravedad ocasionadas por arma de fuego y aparentes signos de tortura”, denunció el Ejército.

Las agresiones sucedieron cuando el militar estaba de permiso, aseguró el Ejército. En ese tiempo, manifestó la fuente, “presuntamente habría sido secuestrado en total estado de indefensión por el grupo armado organizado Los Pachenca, en zona rural del municipio de Dibulla”.

“De acuerdo con información de inteligencia, habría sido sometido a torturas durante varios días”, reiteró el Ejército.

Con el militar en estado reservado, la institución brindó acompañamiento a la familia del soldado.

“El Ejército Nacional condena vehementemente este hecho criminal que transgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”, señaló la fuente.

En Dibulla, las fuerzas militares han desplegado varias operaciones para golpear con fuerza a los Conquistadores de la Sierra y tratar de capturar a Naín, sobre quien pesa una orden de captura y una recompensa de 500 millones de pesos.

El grupo armado, también conocido como Los Pachenca, tuvo espacio en los procesos de paz del Gobierno gracias a la Resolución 091, del primero de abril de 2025. Allí los cabecillas del grupo criminal fueron considerados protagonistas de la paz total y en ese listado aparece el peligroso alias Naín.

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

Naín tiene 25 años de edad y, a pesar de su corta edad, se convirtió en el influenciador criminal de los Conquistadores de la Sierra. Desde que su nombre quedó en la resolución presidencial, se puso la gorra de capo en los departamentos de Magdalena y La Guajira.