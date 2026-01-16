La Guajira

Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, responde con carros bomba a tropas del Ejército que lo persiguen: esto pasó

Las operaciones militares continúan en los departamentos de La Guajira y Magdalena.

Gabriel Salazar López

16 de enero de 2026, 2:07 p. m.
Carro con explosivos detonados por el Ejército.
Carro con explosivos detonados por el Ejército. Foto: Suministrada a SEMANA

El Ejército Nacional, por medio de la Primera División, dio a conocer que en medio del barrido que realizaban sus tropas para poder ubicar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, junto con Rosa Angélica Tarazona, a quien se le conoce como la Bebecita, le dejaron unos carros cargados con explosivos.

Estos hechos tuvieron lugar en zona rural de Dibulla, en el departamento de La Guajira, donde la institución militar, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana atacó desde el aire el campamento de estos ilegales.

“Los vehículos hallados por las tropas de la #DécimaBrigada, en zona rural de Dibulla #LaGuajira, tras el combate contra el frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fueron destruidos en el lugar de los hechos de manera controlada este 15 de enero por el equipo de Explosivos y Demoliciones. Los automotores contenían explosivos que, presuntamente, serían utilizados para llevar a cabo acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública", explicó el Ejército.

Fuentes militares le precisaron a esta revista que, en medio del barrido que realizaron en terreno, pudieron establecer que hay varias personas heridas en medio de esta operación.

“Hay abundantes rastros de sangre en la zona, lo que precisa que sí hay personas gravemente heridas, por lo que seguimos con las operaciones en todo el territorio. Sabemos que pueden llegar en cualquier momento a pedir ayuda en centros asistenciales cercanos, por lo que también estamos en máxima alerta”, explicó.

Ejército hace barrido en la zona de operación donde atacaron a alias Naín, el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras que amenazó al presidente Petro

Las operaciones en contra de estas personas no cesan y se espera que haya resultados pronto tras una orden directa desde el Gobierno nacional de capturar o dar de baja a este sujeto que amenazó de muerte al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Los drones y equipos de radares de la Fuerza Aeroespacial están en toda la zona que limita el departamento de La Guajira con Magdalena, con el fin de poder detectar cada uno de los movimientos de estas personas que están huyendo”, indicó un oficial.

Ejército ataca campamento de alias Naín, o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: este es el balance

Además, lo acusan de homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores de edad, pero también de desplazamiento forzado. Delinquen en La Guajira, Magdalena y hasta el Cesar.

