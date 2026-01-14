Ejército ataca campamento de alias Naín, o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: este es el balance

Hombres de la X Brigada del Ejército lanzaron una operación de registro contra un campamento de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que habría amenazado de muerte al presidente, Gustavo Petro.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que tras los combates con ese grupo armado, realizaron un balance preliminar, en la noche de este miércoles, 14 de enero, que daba como saldo la incautación de material.

A pesar de los rumores de diferentes medios en La Guajira, las autoridades tienen que, preliminarmente, Bendito Menor se alcanzó a fugar, igual que Rosa Angélica Tarazona, a quien se le conoce como La Bebecita y es su esposa.

Naín tiene una relación con alias la Bebecita. Ella fue capturada por concierto para delinquir, pero un juez la envió a detención domiciliaria. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En el despliegue militar contra el frente Javier Cáceres, del que participó la FAC, pero el cual no fue un bombardeo, tampoco hubo personas capturadas.

Sin embargo, las fuentes consultadas fueron claras en que la operación continúa hasta dar Bendito Menor.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, fue considerado hasta hace poco por Presidencia de la República un representante de paz, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Ahora, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura.

El grupo armado, también conocido como Los Pachenca, tuvieron espacio en los procesos de paz del Gobierno gracias a la Resolución 091, del primero de abril de 2025. Allí los cabecillas del grupo criminal fueron considerados protagonistas de la paz total y en ese listado aparece el peligroso alias Naín.

Naín tiene 25 años de edad y a pesar de su corta edad se convirtió en el influenciador criminal de los Conquistadores de la Sierra. Desde que su nombre quedó en la resolución presidencial, se puso la gorra de capo en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Alias Naín pasó de ser uno de los sicarios más buscados del país a que Petro lo ‘premie’ pidiendo suspender su orden de captura

El hombre, también conocido en la zona como Bendito Menor, aparece en videos de redes sociales con armas, lujos, artistas vallenatos y con la Bebecita, su novia, capturada anteriormente por concierto para delinquir.

Alias Bendito Menor tiene su propio corrido prohibido, lo compuso un grupo musical “por encargo” y allí se habla de su vinculación a las autodefensas, de poder, territorio, justicia y “honor”.