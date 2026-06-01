Rastrojos Vallenatos: cae red señalada de extorsiones y homicidios en Valledupar

Tras varios meses de investigación, la Policía Metropolitana de Valledupar y la Fiscalía General de la Nación lograron la desarticulación de los Rastrojos Vallenatos, una red presuntamente dedicada a las extorsiones, los ataques armados, los homicidios selectivos y el tráfico de estupefacientes.

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Siete personas fueron capturadas por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; falsedad marcaria; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En medio de los operativos, los investigadores judiciales lograron incautar dos revólveres calibre 38, 42 cartuchos de diferentes calibres, 266 gramos de cocaína, ocho teléfonos celulares, panfletos extorsivos, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y dos motocicletas.

Entre los capturados figuran Jesús Freile, alias Lagrimita; Maicol Bonete, alias Manchas; Luis Arzusa, alias Crosty; Angie Prasca, alias Angie; Jhon Larios; Franklin Caldera; y Luis Ribón, alias Ñoño.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Varios de los capturados —dijo la Policía— que tienen anotaciones judiciales por hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, lesiones personales y violencia intrafamiliar, acumulando en total 13 anotaciones judiciales.

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó el resultado de la operación y aseguró que la articulación institucional permitió afectar significativamente una estructura que venía generando problemas de seguridad en la ciudad.

“La articulación entre las capacidades investigativas, de inteligencia y operativas de la Institución, junto con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, permitió afectar de manera significativa una estructura delincuencial que venía generando afectaciones a la seguridad ciudadana”, indicó el oficial.

Según las autoridades, alias Lagrimita y alias Manchas serían integrantes del grupo delincuencial conocido como los Rastrojos Vallenatos, presuntamente orientado por un actor criminal identificado como alias El Cabezón, señalado de tener injerencia en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la comuna cinco de la capital del Cesar.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, la organización desarticulada sería responsable de varios hechos violentos en barrios como La Nevada, Brisas de La Popa, Bello Horizonte y Divino Niño, donde comerciantes y residentes denunciaban constantes intimidaciones.

Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el ataque registrado el 4 de mayo de 2026 contra la tienda El Turbo CR5, en el sector Divino Niño.

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Según la Policía, hombres armados dispararon contra el establecimiento y dejaron un panfleto intimidatorio mientras la víctima era objeto de exigencias económicas relacionadas con alias El Cabezón.

Asimismo, el 11 de mayo de este año, hombres dispararon contra el establecimiento comercial La Bendición, también en el sector Divino Niño, dejando mensajes amenazantes para obligar a los propietarios a contactar a la organización criminal.

Otro de los hechos investigados ocurrió el 16 de abril en el establecimiento El Rey de las Promociones, ubicado en La Nevada, donde un hombre en motocicleta lanzó un panfleto intimidatorio y realizó disparos contra el inmueble, difundiendo amenazas relacionadas con una supuesta “limpieza social”.

Dos días después, el 18 de abril, una situación similar se presentó en el Mercadito La Cosecha, en Divino Niño, donde sujetos armados dejaron mensajes intimidatorios y realizaron disparos contra el local comercial.