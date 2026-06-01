General (r) Mario Montoya reapareció ante la JEP para rendir declaración por falsos positivos entre los años de 2003 y 2008

Este lunes primero de junio, el excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya Uribe acudió nuevamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder en un nuevo expediente por los denominados falsos positivos.

Falsos positivos: General Mario Montoya habría liderado una operación de “destrucción de pruebas” en el Ejército

El oficial en retiro fue citado a declarar por la Sala de Reconocimiento de Verdad por hechos ocurridos cuando fungió como comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe No. 1 y del Ejército Nacional.

Estos cargos los desempeñó entre finales de 2003 y noviembre de 2008.

En la citación se menciona que se indaga sobre la participación y conocimiento de altos mandos del Ejército Nacional en el “fenómeno criminal”, entendido como la presentación de civiles ajenos al conflicto armado como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate.

“La diligencia busca recaudar información que permita esclarecer si los patrones macrocriminales documentados por la JEP en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional”, señaló la JEP.

Por estos mismos hechos, en días recientes, la JEP —en medio del Caso 03 relacionado con los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado— llamó a versión voluntaria a integrantes del Estado Mayor del Comando del Ejército Nacional y “a oficiales que asesoraban al comandante del Ejército en la planeación y toma de decisiones”.

General (r) Mario Montoya, a responder ante la JEP por la Operación Orión en la Comuna 13

“Asimismo, ha llamado a oficiales adscritos a la Inspección General del Ejército y las Fuerzas Militares, responsables de verificar el cumplimiento de las políticas y disposiciones institucionales y de tramitar denuncias por graves violaciones a los derechos humanos”, explicó la JEP.

30 casos sobre la mesa

En el caso del general (r) Montoya se pudo establecer que en la diligencia que se extendió por varias horas de este lunes, y que se reanudará el próximo martes, le pusieron de presente 30 versiones voluntarias de subalternos que lo señalan directamente de tener conocimiento en estas ejecuciones extrajudiciales.

El excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

A estas se añaden declaraciones juradas rendidas, entre otros, por un viceministro de Defensa, un director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y el entonces jefe en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la época de los hechos materia de investigación.

El general en retiro tiene un proceso pendiente por los hechos que rodearon la desaparición forzada y asesinatos de 118 personas en el oriente antioqueño entre los años de 2002 y 2003, cuando fungió como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.

Igualmente, ha sido mencionado por los crímenes cometidos por agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares en operaciones adelantadas entre los años 2001 y 2003, en la Comuna 13 de Medellín, entre las que se encuentra la llamada Operación Orión.