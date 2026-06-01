Estos son los más de 60 barrios de Bogotá que no tendrán agua este martes 2 y miércoles 3 de junio

Los trabajos de mantenimiento y mejoras del Acueducto de Bogotá que buscan mantener el correcto funcionamiento del suministro del agua implican tradicionalmente el corte del servicio que no serán la excepción en esta primera semana de junio.
Más de 200 barrios afectados: estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 25 al 29 de mayo
Localidades y barrios sin agua el martes 2 de junio de 2026
Localidad de Puente Aranda
- Los Ejidos y Gorgonzola
- Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a empates redes acueducto
Localidad de Fontibón
- San Pablo Jericó, Ferrocaja, La Giralda y San José de Fontibón
- Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a cambio de válvula
Localidad de Kennedy
Bogotá
Bogotá
Vehículos
- Tairona, Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central
- Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a cierre a terceros y a mantenimiento preventivo.
- Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa - Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma - Bertha Hernández de Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I Sector, El Rubí II, El Progreso II Sector, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales - Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6 B Timiza
- Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a mantenimiento correctivo
Localidad de Tunjuelito
- Samoré
- Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a empates redes acueducto
¿Bogotá está preparada para enfrentar el fenómeno de El Niño? Gerente general del Acueducto habla en SEMANA
Localidades y barrios sin agua el miércoles 3 de junio de 2026
Localidad de Fontibón
- Ciudad Hayuelos, Interindustrial y El Vergel de Fontibón
- Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a traslado de hidrante
Localidad de Bosa
- Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón
- Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Usme
- Santa Librada y San Juan Bautista
- Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a mantenimiento preventivo
Localidad de Usaquén
- Barrancas, Barrancas Norte y San Cristóbal Norte
- Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas
- Debido a instalación de válvula
¿Por qué hay cambios en el agua en viviendas del norte de Bogotá? Acueducto explica