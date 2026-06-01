Estos son los más de 60 barrios de Bogotá que no tendrán agua este martes 2 y miércoles 3 de junio

Los trabajos de mantenimiento y mejoras del Acueducto de Bogotá que buscan mantener el correcto funcionamiento del suministro del agua implican tradicionalmente el corte del servicio que no serán la excepción en esta primera semana de junio.

Más de 200 barrios afectados: estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 25 al 29 de mayo

Localidades y barrios sin agua el martes 2 de junio de 2026

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a empates redes acueducto

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó, Ferrocaja, La Giralda y San José de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a cambio de válvula

Localidad de Kennedy

Tairona, Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a cierre a terceros y a mantenimiento preventivo.

Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa - Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma - Bertha Hernández de Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I Sector, El Rubí II, El Progreso II Sector, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales - Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6 B Timiza

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a mantenimiento correctivo

Localidad de Tunjuelito

Samoré

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a empates redes acueducto

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Localidades y barrios sin agua el miércoles 3 de junio de 2026

Localidad de Fontibón

Ciudad Hayuelos, Interindustrial y El Vergel de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a traslado de hidrante

Localidad de Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Santa Librada y San Juan Bautista

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a mantenimiento preventivo

Localidad de Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte y San Cristóbal Norte

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas

Debido a instalación de válvula