El Campeonato Mundial de fútbol no solamente se palpita por lo que va a pasar sobre los terrenos de juego en Norteamérica, también por lo que se mueve en cada esquina, en cada barrio y en cada ciudad, por ello, desde el Distrito proyectan un importante movimiento económico impulsado por el consumo, el turismo y las actividades relacionadas con el Mundial, y sobre todo, con los partidos de la Selección Colombia.

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) proyectó que el Mundial de Fútbol de 2026 podría mover cerca de 1,6 billones de pesos en la economía bogotana durante junio y julio del presente año. Según explicó la entidad, el impacto se reflejaría principalmente en el aumento del consumo de los hogares y en el movimiento económico alrededor de los encuentros de la Selección Colombia.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el principal motor económico será el comercio. La SDDE calcula que Bogotá podría registrar un incremento cercano a 377.000 millones de pesos en ventas durante el Mundial, especialmente en categorías como televisores, equipos de sonido, alimentos, bebidas y artículos asociados al consumo típico de los partidos.

Entre más lejos llegue la Selección Colombia, más dinero se moverá. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran cuáles son los rubros donde habrá mayor crecimiento durante esta cita orbital:

Venta de televisores y equipos de sonido: durante las jornadas de Eliminatorias disputadas en septiembre de 2025 crecieron 22 % y para 2026 se ha visto un aumento del 36 % aproximadamente. Esa cifra estuvo muy por encima del promedio del comercio minorista para esos productos, que se ubicó en 8,4 %.

durante las jornadas de Eliminatorias disputadas en septiembre de 2025 crecieron 22 % y para 2026 se ha visto un aumento del 36 % aproximadamente. Esa cifra estuvo muy por encima del promedio del comercio minorista para esos productos, que se ubicó en 8,4 %. Gastronomía y entretenimiento nocturno: las proyecciones de Fenalco indican que durante los partidos de la Selección Colombia podrían registrarse incrementos de entre 30 % y 50 % en la venta de alimentos y bebidas.

las proyecciones de Fenalco indican que durante los partidos de la Selección Colombia podrían registrarse incrementos de entre 30 % y 50 % en la venta de alimentos y bebidas. Aplicaciones de transporte: durante la pasada Copa América las aplicaciones de transporte reportaron aumentos promedio de 45 % en la demanda de viajes durante los días en que jugó la Selección Colombia.

durante la pasada Copa América las aplicaciones de transporte reportaron aumentos promedio de 45 % en la demanda de viajes durante los días en que jugó la Selección Colombia. Plataformas de comercio electrónico: Mercado Libre, por ejemplo, reportó durante la Copa América un incremento de 500 % en las búsquedas de camisetas de fútbol.

Selección Colombia Femenina de Mayores Colombia vs Nueva Zelanda preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 hinchada Colombiana Estadio Nemesio Camacho El Campín hinchas Bogota diciembre 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres / Semana

En total, el Distrito estima que cada persona que participe en actividades asociadas a un partido (como reuniones familiares, visitas a bares, restaurantes, gastrobares o centros comerciales) gastaría, en promedio, 116.357 pesos durante cada jornada que incluya partidos de la Tricolor.

La estrategia alrededor del Mundial también incluye una apuesta turística. Bogotá lanzó recientemente una oferta especial para visitantes y ciudadanos bajo el concepto “Un equipo de 8 millones de titulares”, iniciativa liderada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Secretaría de Desarrollo Económico junto con gremios como Fenalco, Cotelco, Asobares y la Cámara de Comercio de Bogotá.