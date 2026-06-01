La FCF se pronuncia tras la queja de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en elecciones

Por medio de un comunicado a la opinión pública, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció luego de que el candidato presidencial, Iván Cepeda, escribiera un mensaje en su cuenta de X cuestionando el uso de la camiseta Tricolor en las votaciones del pasado 31 de mayo.

“¿Cuál será el nivel de desespero del señor candidato Iván Cepeda que ahorita nos prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia?"

🚨 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐫 𝐚 𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🚨



𝐋𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐓𝐮𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚… pic.twitter.com/PbQaOgKXQH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

La FCF fue enfática en que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia, y que cualquier ciudadano que desee adquirirla lo puede hacer libremente, como se vio en el día de las elecciones de primera vuelta presidencial.

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“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia sea malinterpretada”

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas“, arranca afirmando la FCF en su comunicado oficial.

Y añaden: “La Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”.

Reiteran los llamados que han hecho, a lo largo del tiempo, para que sus marcas y distintivos no sean usados para algo distinto a lo futbolístico, y son enfáticos con lamentar que la camiseta sea malinterpretada con controversias ajenas a lo político.

“Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos”, cierran.

Iván Cepeda: “Nos dicen que candidatos del Pacto han utilizado la camiseta. Sí, puede ser. Yo no lo he utilizado y pido que mi campaña no utilice la camiseta de la Selección". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/O12KJhIZGx — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

¿Qué había dicho Iván Cepeda?

“¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”, arranca Iván Cepeda en su mensaje emitido por medio de la cuenta de X.

“Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral“, añadió.

Luego, hizo la solicitud: “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles que se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”.