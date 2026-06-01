Prográmese: así serán los cierres y desvíos en Bogotá por el partido Colombia-Costa Rica

Este martes 1 de junio la Selección Colombia se medirá contra Costa Rica en un partido amistoso que marcará el inicio de su camino al Mundial. Los asistentes tendrán la oportunidad de despedir al equipo antes de que viaje a Estados Unidos a seguir su preparación.

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El encuentro se disputará en el estadio El Campín de Bogotá a las 06:00 p. m. También contará con eventos culturales y una presentación de la banda Morat para abrir el espectáculo llamado ‘La recta final’.

Las autoridades distritales esperan una alta afluencia de asistentes al escenario. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad preparó un plan de tránsito que garantice la tranquilidad de las personas que transiten por el sector.

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Las vías que tendrán ajustes durante la jornada son las aledañas al estadio El Campín. Las medidas de las autoridades buscan que los asistentes entren al escenario sin problemas y puedan llegar al sector. Así es el plan de la Secretaría Distrital:

Desvíos por la transversal 25, carrera 24 y calle 53.

Los usuarios que se movilizan por la NQS y se dirigen al oriente podrán tomar la diagonal 61C.

Acceso controlado para habitantes del sector.

Cierres en la calle 53B Bis y la transversal 28.

Cierres en la calle 57A.

Desvíos en la carrera 30.

La Secretaría de Movilidad recomendó planear los recorridos con antelación. Foto: SDM

Los detalles del partido

El juego de hoy es el último que Colombia realizará en territorio nacional antes de viajar a Estados Unidos a seguir su preparación para la Copa del Mundo FIFA 2026. La selección está en el Grupo K y jugará contra la República del Congo, Uzbekistán y Portugal.

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Colombia jugará el domingo 7 de junio contra Jordania. Luego, el 10 del mismo mes viajarán a Guadalajara a instalar la sede permanente de entrenamiento que tendrán durante el Mundial en la concentración del Atlas de México.

Costa Rica, por su parte, no clasificó al Mundial y tras el partido con Colombia se enfrentará a Inglaterra el próximo 10 de junio en Florida. El encuentro del día de hoy será transmitido desde las 6:00 p. m. por Gol Caracol y RCN Fútbol.