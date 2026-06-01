Iván Cepeda recomienda a su campaña no usar camiseta de la Selección Colombia, habla de los jugadores del equipo y lanza críticas a la Federación

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, sigue profundizando el debate sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia en el marco de la carrera por la Casa de Nariño.

Con una evidente molestia, el aspirante cuestionó que el equipo de trabajo de su competidor, Abelardo de la Espriella, instara a sus seguidores a usar la prenda para acudir a las urnas y lanzó preguntas a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

En un trino, él manifestó: “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales? Su camiseta es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar”.

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En un nuevo pronunciamiento, el candidato acusó a De la Espriella de robarse la camiseta: “¿De cuándo acá la Selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?”.

Cepeda también puso sobre la mesa la respuesta que le dio la Federación en un comunicado público.

La organización señaló que cualquier persona puede adquirir la prenda y que no tiene injerencia en las discusiones sobre su uso por fuera del ámbito comercial.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA/AFP.

“En los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal al ser una entidad privada para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente”, señaló la FCF.

Frente a esto, comentó Cepeda: “Aparecen ahora respuestas de la Federación Colombiana de Fútbol diciendo que es un artículo comercial. No, no lo es. La Selección nos pertenece a todas y todos".

El candidato siguió cuestionando: “¿O es que la Selección Colombia tiene, además de la camiseta, la camiseta política? No, no la tiene. Los jugadores pueden tener, por supuesto, como todo ciudadano, preferencias, las puede tener la Federación Colombiana de Fútbol, pero la Federación no nos puede decir que la Selección o la camiseta le pertenece a una campaña electoral”.

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Él también se refirió a las críticas que ha recibido por la polémica y a las fotografías donde se le vio a Petro con la misma camiseta: “Nos dicen que candidatos del Pacto han utilizado la camiseta. Sí, puede ser. Yo no lo he utilizado y pido que mi campaña no utilice la camiseta de la Selección, como tampoco recurro a los símbolos patrios, que nos representan a todos, como parte de un uso utilitario de la política electoral”.