Ácido cruce entre Mafe Carrascal y Paola Turbay por tema del gobierno: “Deja la ficción para las novelas”

Paola Turbay se ubicó como protagonista de una fuerte ola de reacciones en redes sociales, debido a un video que compartió hablando de las elecciones 2026. La exreina afirmó que había analizado el panorama, inclinándose por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la primera vuelta.

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En este post, la famosa aseguró que estaba apoyando propuestas que ayudaran al país, ya que no veía buenos resultados del gobierno actual que lideró Gustavo Petro. En sus declaraciones enmarcó que quiso darle el beneficio de la duda, esperando ese cambio que tanto se mencionó.

Dicho video comenzó a rondar por varios espacios, al punto de recibir réplicas y reacciones de figuras de la izquierda colombiana. Además de Margarita Rosa de Francisco, otra de las que quiso tocar el tema fue Mafe Carrascal, que subió una respuesta directa a la actriz.

Según quedó registrado, la congresista grabó imágenes en las que detalló punto por punto de lo que dijo la celebridad, explicando y aclarando desde su perspectiva cómo era todo. La integrante del Pacto Histórico dio cifras y números, respaldando sus afirmaciones en contra de lo dicho por la artista.

“Ay, Paola Turbay utilizas tu popularidad para esparcir mentiras. Qué canallada seguir cómoda en tu pacto de clase y servil a los intereses de las mismas elites de siempre, dando la espalda al pueblo que te ha dado de comer durante tantos años. Aquí unas amables consideraciones, y por favor, con nuestra Reforma Laboral no”, escribió en el pie de foto del post.

En su contenido, Carrascal detalló que lo dicho por la famosa no era cierto, ya que había índices de cambio considerables en ciertos sectores del país. A esto le sacó a relucir que sí estaba involucrada en la política, apoyando a ciertos candidatos.

“No aprendiste nada trabajando junto a Jaime Garzón. Por favor, que la conexión con las causas sociales no solo sea una pose. Tus privilegios no te permiten ver más allá y prefieres acudir a la mentira para no traicionar tu pacto de clase. Sales a respaldar a la extrema derecha, diciendo que nunca hablas de política... hazme el favor. Si en cada elección apareces empujando candidatos abiertamente neoliberales y de derecha”, comentó.

Tras referirse a proyectos, reformas y manejos que se dieron por la sociedad, la congresista soltó vainazos contra la exreina de belleza, asegurando que no había hecho la tarea de revisar a profundidad los datos oficiales.

“Tú puedes votar por quien quieras, pero de contribuir al terrorismo mediático y sobre todo a la desinformación. Los de siempre, siempre han contado con tu ‘desinteresado apoyo’. Dices que hiciste la tarea, pero yo creo lo contrario (...) Son datos, deja la ficción para las novelas, repetiste el libreto de siempre y para eso sí que eres buena”, concluyó.

En cuanto a Paola Turbay, la actriz no se quedó callada y reaccionó en los comentarios, compartiendo la información que tenía para dar sus declaraciones. En su respuesta, la famosa indicó que este discurso de la congresista del Pacto Histórico era igual al de Margarita Rosa, que también contestó a su contenido.

“María Fernanda, me llama la atención que tu mensaje y el de Margarita Rosa de Francisco sean casi idénticos — mismo libreto, mismos argumentos. Por eso la respuesta es la misma. No son mis opiniones — son datos públicos verificables en los portales del gobierno colombiano“, escribió.

“Lo que más quisiera es que a este gobierno, y al que le siga, le fuera muy bien — sin importar ideología o partido. Pero las cifras muestran que en varios frentes clave ese no es el caso. Reconocerlo es el primer paso para exigir mejores resultados”, agregó, tras enumerar sus argumentos.