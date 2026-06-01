El 21 de junio, día de elecciones en Colombia, en el Mundial 2026 juegan dos campeones: proponen medida radical ante posible razón para no votar

Julio César Triana y Carolina Arbeláez, representantes a la Cámara por Cambio Radical, hablaron con SEMANA. Lo hicieron con motivo del resultado de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella y otorgó el segundo lugar al senador Iván Cepeda Castro. Ambos irán a una contienda definitiva el 21 de junio de 2026.

La contienda definitiva tendrá lugar el domingo 21 de junio de 2026 y en esta únicamente podrán aspirar los dos candidatos con mayor votación. Ya no saldrán en el tarjetón los derrotados: la senadora Paloma Valencia, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exembajador Roy Barreras y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, entre otros aspirantes.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: ¿incidirá en las votaciones?

Si va al Mundial 2026: ¿Puede votar desde allí por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda?

En el marco de la entrevista, los congresistas fueron consultados por la posible afectación que el Mundial United 2026 tenga sobre las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

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Tras una votación masiva, el interrogante que muchas personas se suelen hacer es si el Mundial United 2026 hará que algunas personas dejen de acudir a las urnas o si, por el contrario, la cita mundialista no afectará. Aparte, hay connacionales que tienen previsto asistir a la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

El 21 de junio de 2026, este será el calendario del Mundial United 2026:

España vs. Arabia Saudí, en Atlanta (Estados Unidos), a las 11:00 a.m. hora colombiana

Bélgica vs. Irán, en Los Ángeles (Estados Unidos), a las 2:00 p.m. hora colombiana

Uruguay vs. Cabo Verde, en Miami (Estados Unidos), a las 5:00 p.m. hora colombiana

Nueva Zelanda vs. Egipto, en Vancouver (Canadá), a las 8:00 p.m. hora colombiana

España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde hacen parte del Grupo H. Y ese día será su segunda fecha, que puede ser definitiva para clasificar a los mejores 32 de la Copa del Mundo. El 15 de junio será el España vs. Cabo Verde y Arabia Saudí vs. Uruguay.

Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto hacen parte del Grupo G. Y ese día será su segunda fecha, que también puede ser definitiva para clasificar a los mejores 32 de la Copa del Mundo. Jugaron su primer partido el 15 de junio en los cruces Bélgica vs. Egipto e Irán vs. Nueva Zelanda.

Así las cosas, se presentarán equipos como Uruguay y España, que ya han sido campeones del mundo, y otros que generan mucha atención como Bélgica.

En El Debate, de SEMANA, Triana aseguró que la solución pasa por el voto obligatorio. “Sí, Yo creo que en materia política, ese es el reto más grande que tienen los candidatos a la Presidencia. Y es generar tal emoción en los colombianos que salgan a votar. Por eso muchas veces, hemos dado las peleas y las discusiones de que si llegó en Colombia el momento de que el voto sea obligatorio. Esas discusiones las hemos dado justa y precisamente amparado en que en procesos electorales como este que se vive, donde se resuelve la suerte de un país, el modelo de país que queremos seguir, se hace necesario la participación de los colombianos. Pero le digo una cosa, gran parte de ese incremento que no fue menor, fue casi de 2 millones de votos en estas elecciones, se deben a las emociones que ha generado Abelardo de la Espriella".

“Nadie puede desconocer que el movimiento de él tiene un origen popular, un origen del ciudadano que no le obedece a un político, a un senador, a un representante, a un gobernador, a un alcalde, sino que siente conectado sus preocupaciones con lo que plantea Abelardo de la Espriella. Y esa fuerza popular que ya logró que se incrementara en 2 millones de votos, lo podemos lograr que se incremente por lo menos en otros cuatro millones de votos. Yo creo y se acordarán que los resultados en segunda vuelta de Abelardo de la Espriella van a ser contundentes y que vamos a pasar de 24, tal vez, a 26 millones de colombianos votando en esa segunda vuelta”, agregó el congresista.

“Es que aquí lo que se está resolviendo es la suerte de nuestros hijos, de nuestra familia, es la suerte de poder ir al trabajo sin temor, de poder volver a las zonas rurales de este país y vamos a tener un incremento muy alto en la segunda vuelta y ese incremento se va a dar porque el país sabe que ese movimiento popular que se gestó en torno a Abelardo de la Espriella es la única garantía de que este país no termine en una dictadura”, puntualizó.

Ahora bien, ¿qué pasa si un colombiano viaja a la cita mundialista? Si lo hace, no puede votar, así lo haya hecho en primera vuelta. La norma indica que el documento de identidad de un ciudadano colombiano está sujeto al puesto de votación habitual que tiene en Colombia o en el país de residencia habitual. No existe el voto a distancia del lugar registrado ni la inscripción exprés por motivos turísticos.

El censo electoral indica que 1.414.661 colombianos están registrados como residentes fuera del país. Ellos, dado que viven fuera del país, están legalmente registrados y pueden votar desde su país de residencia cuando hay elecciones. Es una situación muy diferente a los colombianos que, por una u otra razón, salen del país, en este caso a la Copa del Mundo.

Para poder sufragar en los consulados de Estados Unidos, México o Canadá (países sedes del Mundial United 2026), la persona debió haber modificado su residencia y presentada la documentación respectiva.