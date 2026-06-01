Elecciones 2026: ¿esperar el escrutinio? Victoria de Abelardo de la Espriella y no reconocimiento de Iván Cepeda y Gustavo Petro desata tormenta política

Abelardo de la Espriella fue el ganador de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo 31 de mayo, tras obtener 10.361.499 votos, según el reporte entregado por la Registraduría.

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda el próximo 9 de junio en SEMANA; el candidato del Pacto Histórico pone condiciones

En el segundo lugar quedó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó 9.688.361 sufragios.

Ante ese panorama, De la Espriella y Cepeda se disputarán la Presidencia de la República en segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

Ahora, en El Debate de SEMANA, varias voces políticas dividieron opiniones tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y el no reconocimiento de los resultados electorales por parte del candidato Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Germán Rodríguez, senador electo del Partido Salvación Nacional, dijo que Cepeda le “tiene miedo a los debates”, porque al final no tiene cómo debatir con De la Espriella.

“Nosotros no somos extrema derecha, somos extrema coherencia; Iván Cepeda es el papá de la paz total, por ejemplo. Sería el heredero de lo que está sucediendo en Colombia; en ningún momento hemos sido homofóbicos, ni hemos atacado a las personas de otra raza. Jamás”, agregó Rodríguez en El Debate.

Advierten en vivo lo que haría Petro si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “Se está alistando”

Tras las declaraciones de Rodríguez, el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, aseguró que las propuestas que lee Cepeda en cada intervención pública, él las dejó escritas “para que la gente sepa qué es lo que nosotros proponemos”.

“Pero lo más grave y delicado para el país es las propuestas que hace de destripar la izquierda y tildar al adversario político como enemigo. En la guerra es cuando hablamos de enemigos; en el escenario del debate político, lo más importante son las ideas. Jamás Iván Cepeda hablaría de destripar a ustedes los de la derecha, jamás Iván Cepeda hablaría que ustedes son nuestros enemigos, porque ustedes son otra parte del país. Son adversarios políticos”, le dijo Landínez a Rodríguez.

El país se alista para la segunda vuelta de las elecciones entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: 8

En una nueva intervención en El Debate, Rodríguez le respondió a Landínez que quienes hablan de odio son ellos desde el petrismo. “Abelardo va a gobernar para todos los colombianos. Ustedes gobernaron solamente para el sector de la izquierda”, destacó.

Entretanto, Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, dijo que el desconocimiento de Cepeda y el presidente Petro de los resultados electorales deja mucho que pensar.

“Obviamente, eso nos deja con la duda y el temor de que tengan en el fondo de sus corazones unas pulsaciones golpistas y completamente antidemocráticas. Yo creo que es alarmante para la democracia colombiana que el presidente de la República y su candidato desconozcan unos resultados”, señaló Forero en El Debate.

Sobre dicho aspecto relacionado con el desconocimiento de los resultados electorales por parte de Cepeda y Petro, Landínez opinó que el jefe de Estado no ha asumido “posturas dictatoriales”.

“Bajo ningunas circunstancias el presidente Petro ha pretendido romper el orden constitucional y menos institucional del país, porque el jefe de Estado es un demócrata, de igual manera que Iván Cepeda es un demócrata que lo ha demostrado en su trayectoria política”, aseveró Landínez.

Por su parte, el congresista electo Rodríguez afirmó que el presidente Petro “está alistándose para cuando pierda las elecciones”.