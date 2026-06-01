El candidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó la fecha y hora del debate para las elecciones presidenciales en el que espera enfrentarse a su contrincante, Iván Cepeda.
El abogado confirmó que estará en SEMANA el martes 9 de junio, a las 7 de la noche, para esa conversación con el aspirante del Pacto Histórico.
“Lo único que tienes que hacer, Iván Cepeda, es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”, le dijo De la Espriella a Cepeda a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X.
No solo De la Espriella está preparado para debatir. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, también estará en los estudios de SEMANA esperando a su contrincante directa, Aída Quilcué.
“El País tiene que conocer quiénes son los que van a gobernar y a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino”, expresó el candidato presidencial.
Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026
Lo único que tienes que hacer @IvanCepedaCast es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar.
Convoca a tu fórmula vicepresidencial,… https://t.co/hmiM0bGcup
Cepeda se negó a participar de debates presidenciales de cara a la primera vuelta electoral. En contraste, De la Espriella participó en algunos de esos espacios, pero jamás se concretó una discusión directa entre los dos punteros de la contienda.
Este lunes, después del resultado de las elecciones, Cepeda afirmó estar listo para debatir con De la Espriella sus propuestas de país y el abogado aceptó el reto del congresista que busca mantener las banderas del Pacto Histórico en la Casa de Nariño.
SEMANA ya envió una invitación a ambas campañas para que los candidatos participen en El Debate para las presidenciales, espacio que se transmitirá en vivo a través de todas las plataformas de este medio de comunicación.