Expresidentes perfilan su voto para la segunda vuelta presidencial: así quedó el tablero político

Colombia se prepara para una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y los expresidentes van perfilando cuáles serán sus posturas para la votación del domingo 21 de junio.

Iván Duque felicitó a De la Espriella y a José Manuel Restrepo, quien fue ministro de su administración, por el resultado que alcanzaron este domingo y pidió que haya unidad entre quienes están a favor de la democracia.

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“Hoy Colombia se ha expresado con claridad en las urnas. Es el momento de actuar con sentido patriótico, grandeza y unidad de cara a la segunda vuelta para derrotar la amenaza continuista”, expresó Duque.

Álvaro Uribe reconoció su responsabilidad en la derrota de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático que se situó en el tercer lugar en los resultados, y también anunció su respaldo a De la Espriella.

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“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él. Por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo”, expresó Uribe.

Andrés Pastrana calificó a Gustavo Petro como un “mal perdedor” por el mensaje que publicó instantes después de que se conocieran los resultados en el que afirmó que no reconoce los resultados del preconteo. Pastrana también mostró su simpatía con De la Espriella.

“Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por el triunfo claro y transparente en esta primera vuelta. El reto para segunda vuelta será convocar a todos y derrotar el proyecto autoritario de Petro / Cepeda. Así el futuro democrático de Colombia estará asegurado”, expresó Pastrana.

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El expresidente Ernesto Samper acompañó la campaña de Cepeda en los meses recientes y tras los resultados reafirmó su respaldo al aspirante del Pacto Histórico para la segunda vuelta que se disputará en tres semanas.

“Colombia no puede regresar a la violencia del narcotráfico y la amenaza paramilitar. La honestidad y la transparencia de Cepeda son una garantía de la revolución ética que está ofreciendo al llegar a la presidencia”, expresó Samper.

El Partido Liberal de César Gaviria estaba respaldando a la candidata del Centro Democrático, no obstante, los votos liberales siempre estuvieron divididos entre las diferentes candidaturas. Esa colectividad aún no dice qué camino tomará.

Hasta el momento del cierre de este artículo Juan Manuel Santos no se había pronunciado sobre los resultados electorales.