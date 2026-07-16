“No son criminales”: canciller defiende trato a deportados y revela que más de 8.000 colombianos han regresado desde EE. UU.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que el Gobierno colombiano ha facilitado el retorno de más de 8.000 connacionales deportados desde Estados Unidos mediante vuelos de repatriación por razones humanitarias y en coordinación con las autoridades estadounidenses.

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Durante su declaración, la canciller afirmó que, ante el aumento de las deportaciones, el Ejecutivo adoptó medidas para garantizar el regreso digno de los ciudadanos al país.

“Cuando decenas de miles de compatriotas fueron deportados desde los Estados Unidos, Colombia no los dejó solos. Por decisión de este Gobierno y de común acuerdo con las autoridades estadounidenses, dispusimos vuelos de repatriación por razones humanitarias”, señaló Villavicencio.

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Votación en la mesa uno de la plaza de Bolívar de la Canciller Rosa Villavicencio Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La canciller indicó que esas operaciones han permitido el retorno de “más de 8.000 colombianos y colombianas”, entre ellos mujeres, hombres, niñas y niños.

Según explicó, una vez llegan al país, los deportados reciben atención integral por parte del Estado, que incluye servicios de salud, acompañamiento psicosocial y acceso a rutas de reintegración para facilitar su proceso de retorno a las comunidades.

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Daniel García-Peña, Rosa Villavicencio y Pedro Sánchez. Foto: Cancillería

Villavicencio sostuvo que la estrategia busca garantizar un trato digno a los connacionales que regresan al país tras ser deportados.

“Nuestros nacionales no son cifras ni son criminales; son colombianos, y a los colombianos se les recibe con los brazos abiertos”, manifestó.

Rosa Villavicencio, canciller. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Cancillería ha señalado que los vuelos humanitarios hacen parte de la coordinación bilateral con las autoridades estadounidenses y buscan garantizar condiciones adecuadas para el regreso de los ciudadanos colombianos al país.

Hay que recordar que el activista Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, será deportado este jueves 16 de julio por el Gobierno de Estados Unidos, según fuentes consultadas por SEMANA en Migración Colombia.

Beto Coral en Estados Unidos. Foto: Instagram

Se estima que el avión aterrice en el Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá) en horas de la noche.

La expulsión ocurre un mes después de que Coral, excandidato al Congreso, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona, pese a que tenía un proceso de asilo político en trámite y un permiso de trabajo vigente hasta 2028.