No para la puja entre el Centro Democrático y el resto de fuerzas políticas de derecha del Congreso por la elección del presidente del Senado para el primer año legislativo.

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe quiere definir la presidencia del Senado a voto limpio entre Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático).

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Sin embargo, esa idea no le gusta a los conservadores y el presidente de esa agrupación política, Efraín Cepeda, señaló a la bancada uribista de querer hacerle un favor al Pacto Histórico permitiendo incidir en la elección.

Esas declaraciones no calaron en el Centro Democrático, agrupación que le recordó a Cepeda que “fue elegido presidente del Senado con 97 votos, sin un solo voto en contra y con el respaldo de la mayoría de las bancadas, incluido el Pacto Histórico. Su elección obedeció al acuerdo político de mesas directivas suscrito al inicio del cuatrienio legislativo. Los hechos y las votaciones son públicas y hablan por sí solos".

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Pero la puja no terminó ahí. Los conservadores le dijeron al uribismo que “cuando el país necesitó una defensa de la independencia del Congreso, la Constitución y el equilibrio de poderes, Efraín Cepeda como presidente del Congreso actuó con firmeza frente a los ataques y amenazas del Gobierno nacional; esto fue reconocido por Colombia y los partidos de oposición”.

El Partido Conservador, así como Cambio Radical, anunciaron su voto por Deluque para que él sea quien presida el Congreso en el primer año legislativo. Sin embargo, esos apoyos no son suficientes para consolidarlo como presidente de la corporación.

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Los conservadores le dijeron al uribismo que “hoy Colombia enfrenta desafíos mucho más grandes que nuestras diferencias. Es momento de dejar las discusiones y unirnos para fortalecer las instituciones, recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento y devolverles la confianza a los colombianos. El país espera grandeza, no divisiones”.