¿Centro Democrático contra Abelardo De La Espriella por elección de presidentes de Senado y Cámara? “Muy peligroso”

Este lunes, 20 de julio, se instala el nuevo Congreso de la República, por lo que hay total hermetismo por quiénes ocuparán las mesas directivas, especialmente las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

En medio de lo mucho que se ha hablado, se ha dicho que habría una ruptura entre el Centro Democrático y el presidente electo Abelardo De La Espriella, pese a que la colectividad se declaró partido de gobierno.

Christian Garcés, representante a la Cámara por la movimiento liderado por el expresidente Álvaro Uribe, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y afirmó que es totalmente falso que se le haya declarado la “guerra” al próximo jefe de Estado.

Imagen referencia del Congreso de la República. Foto: El País

“Tenemos que tener prudencia con el momento histórico que vive el país. Hay personas, tanto en el Pacto Histórico como en la derecha, que están mandando unos mensajes que pueden ser muy peligrosos”, señaló.

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El congresista recordó que son la primera colectividad que de manera pública confirmó que sería de gobierno. Por lo mismo, dejó en claro que apoyarán a De La Espriella y calificó como “totalmente falso” todo lo que se ha dicho en las últimas horas.

En ese sentido, sostuvo que estas versiones las han expandido algunas personas con el objetivo de obtener likes en redes sociales, aumentar seguidores y hasta destruir, según él, al Centro Democrático.

“Entonces buscan generar este ambiente, que es muy peligroso. Primero está el país, en segundo lugar está el funcionamiento del Gobierno y del Congreso, por lo que tiene que irnos bien”, manifestó.

Garcés recordó que el presidente electo se inscribió a las elecciones a través del mecanismo de recolección de firmas, por lo que no tiene un partido, y mencionó también que hasta ahora se están ultimando los detalles para lo que será la instalación del Congreso.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

Asimismo, sostuvo que estas pujas por ocupar las mesas directivas son normales y cada cuatro años se dan situaciones similares. “Lo importante aquí es que logremos llegar a acuerdos”, dijo.

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“El Centro Democrático ha hecho un llamado a que se respete la tradición de que el partido de gobierno con mayor número de congresistas es quien asume la presidencia del Senado en el primer año”, añadió.

Es en este punto, según explicó, donde se genera el debate que ha suscitado versiones sobre una ruptura con el presidente electo. No obstante, el representante se mostró confiado en que este tema se resuelva de la mejor manera.

Por su parte, Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, afirmó que este tipo de situaciones no generan un beneficio para el Congreso ni para el Gobierno, sino que pueden ocasionar inconvenientes.

“Esto perjudica ese criterio de unidad que debe tener el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso. Una unidad para reconstruir lo que el Gobierno de Petro deterioró. (...) Se debe tratar de generar la mayor sintonía para que los partidos cercanos al nuevo Gobierno podamos sacar prontamente las reformas que se requieren”, complementó.