SEMANA anticipa cómo quedaron definidos los acuerdos para la Cámara de Representantes después del 20 de julio

A cuatro días de que se posesione el nuevo Congreso que empezará a legislar a la par con el Gobierno De La Espriella, más de 35 compromisarios llegaron a varios acuerdos políticos donde se definieron las mesas directivas de la plenaria.

Como ya lo había anticipado, SEMANA confirmó que, si nada extraordinario ocurre, la presidencia de la Cámara en el primer año será para el Partido Conservador. El nombre que suena fuerte para la dignidad es Nicolás Bargüil, familiar del senador electo David Bargüil y oriundo de Montería (Córdoba).

Nicolás Barguil, del Partido Conservador, es profesional en mercadeo y negocios internacionales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La primera vicepresidencia de la Cámara en el primer año legislativo será para las curules de paz o Citrep. Y la secretaría general quedará en manos del Partido Liberal por los cuatro años. El actual secretario, Jaime Luis Lacouture, del Partido Conservador, quedará por fuera del Congreso.

En cambio, la segunda vicepresidencia podría caer en manos del Pacto Histórico.

Como también lo anunció SEMANA, la dirección administrativa de la Cámara seguirá en manos del Partido de la U durante el cuatrienio. El postulado será John Abiud Ramirez, quien actualmente es el director administrativo de la Cámara.

Según lo acordado, en el segundo año, la presidencia de la Cámara será para un representante del Partido Liberal; en cambio, la primera vicepresidencia será para el Centro Democrático.

En la subsecretaría de la Cámara también estará un perfil escogido por el Centro Democrático durante los cuatro años.

En el tercer año legislativo, la presidencia de la Cámara será del uribismo. Y ahí podría pelear internamente el cupo el congresista Daniel Briceño, el más votado en las elecciones del pasado 8 de marzo. Briceño estuvo a punto de convertirse en el presidente de la Cámara, pero su propio partido le quitó el respaldo e inclinó sus fuerzas en la presidencia del Senado.

De cara a la conformación del nuevo Congreso, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sostendrá reuniones con los partidos políticos en las próximas horas. Foto: SEMANA

La primera vicepresidencia en el tercer año será para el Partido Liberal.

Ya, en el cuarto año, la presidencia la definirá Cambio Radical, que tendrá que llegar a acuerdos con Salvación Nacional y el Partido Creemos, de Federico Gutiérrez.

Aunque los compromisarios establecieron estos acuerdos políticos, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sostendrá reuniones con los partidos en las próximas horas y el actual escenario podría, eventualmente, cambiar o consolidarse.

Alfredo Deluque, de La U, tiene apoyo de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical. Foto: Equipo de prensa ADLZ

Por los lados del Senado, la presidencia será para Alfredo Deluque, del Partido de la U. Actualmente tiene el respaldo de su casa política, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical.

Este miércoles, al mediodía, el Partido de la U se reúne a puerta cerrada en el Club de Banqueros (centro de Bogotá) y lo más probable es que se declare como partido de Gobierno en respaldo a Abelardo De La Espriella.

Esa sería la puerta que le garantizaría la presidencia de la Corporación a Deluque.