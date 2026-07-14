El uribismo perdería la presidencia del Senado: SEMANA confirmó que uno de los partidos aliados al Centro Democrático le quitó su respaldo

El expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, su partido político, perdieron este martes, 14 de julio, un nuevo pulso por conquistar la presidencia del Senado.

SEMANA confirmó que el Partido Conservador, quien hace parte de una coalición junto con el Partido Liberal y el Centro Democrático, se desmarcó de apoyar al senador Honorio Enriquez, del uribismo, quien buscaba alcanzar esa dignidad este 20 de julio.

La decisión la tomó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, tras analizar el panorama político del país y determinar que no es razonable entrar en una confrontación con el gobierno de Abelardo De La Espriella, que no ha empezado a gobernar el país.

“Hoy en la reunión con el Centro Democrático y al Partido Liberal dejé en claro que avanzamos como coalición para las presidencias de comisiones, pero que con el Partido Conservador no cuentan para la Presidencia del Senado. Allí estaremos con Alfredo Deluque”, le dijo a SEMANA Efraín Cepeda.

Ante ese panorama, cada vez toma más fuerza el respaldo a la aspiración del guajiro Alfredo Deluque, del Partido de La U, apoyado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Con esta decisión de los godos, el Centro Democrático no tendría las mayorías absolutas para elegir presidente del Senado.

La decisión del Partido Conservador de apartarse del Liberal y el Centro Democrático es exclusivamente para la elección de la presidencia del Senado porque en la presidencia de la Cámara, al menos hasta la tarde de este martes, está definida la elección del representante conservador Nicolás Barguil.