El canciller designado de Colombia, Omar Bula, dialogó con el Atlantic Council sobre las prioridades de la política exterior del país durante la administración entrante de Abelardo De La Espriella.

Bula expresó que entre sus prioridades estará reconstruir la relación con Estados Unidos e Israel, así como respaldar los valores occidentales promovidos por Estados Unidos, en alianza con otros países de la región.

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El canciller designado manifestó que “las personas con las que he hablado desde que fui designado han expresado que hay una luz al final del túnel en términos del futuro de Colombia, que ha sido uno de los mayores aliados de Estados Unidos desde el primer momento. Eso cambió en los últimos años y las relaciones internacionales no son la excepción de esto. Hay mucho por hacer en este tema”.

Bula anunció que, con su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, establecerán “nuevas políticas y nuevas direcciones”. El futuro ministro manifestó que “estamos en un momento de cambios en la geopolítica mundial, las placas tectónicas de la geopolítica se están reacomodando, y estamos en un momento en el que debemos encontrar un lugar para el futuro de Colombia”.