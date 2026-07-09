“Vuelve el rigor y la preparación”, José Manuel Restrepo tras nombramiento de Omar Bula como canciller de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella anunció este miércoles a su canciller, Omar Bula Escobar. Se trata de un experto en geopolítica con una vasta experiencia en cargos internacionales.

Por más de 20 años, Bula trabajó como diplomático de las Naciones Unidas. Vivió en Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. En varios de esos países fue testigo de las más graves crisis humanitarias y los estragos que dejan los conflictos armados. Habla inglés, francés, portugués, además de español.

Omar Bula Escobar será el canciller del Gobierno de Abelardo De La Espriella

En su formación, estudió el pregrado en Sciences Económiques de la Université Catholique de Louvain-la-Neuve– Bélgica y tiene estudios de postgrado en universidades de prestigio como George Washington University y Harvard.

José Manuel Restrepo, a quien Abelardo De La Espriella ha dicho que le encomendó también labores del Gobierno frente a organismos internacionales, como la banca multilateral, escribió un trino dándole la bienvenida al gobierno.

“Qué grato darle la bienvenida al equipo a un hombre preparado y sobresaliente ser humano como nuevo Canciller. Felicitaciones a Omar Bula Escobar por su nueva designación que ejercerá con lujo de detalles. Vuelve el rigor y la preparación !!!"