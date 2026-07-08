La orden del presidente electo, Abelardo De La Espriella de suspender el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, generó que se adopten otras medidas jurídicas para conocer el estado en el que se encuentran las carteras como el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, designado, el general (r) Jorge Mora, indicó que para continuar con el empalme fueron radicados dos derechos de petición para que el ministro Sánchez entregue información sobre el Ministerio de Defensa.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa saliente. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Estamos radicando en el ministerio de defensa dos derechos de petición. El primero de ellos compuestos por más de 600 preguntas para pedirle al Ministro de Defensa saliente que de respuestas a ellas dentro de los términos de ley”, dijo el general Jorge Mora.

Es de anotar que el Presidente electo ordenó terminar el empalme al considerar que no podían continuar luego de que el presidente Gustavo Petro insistiera en desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial.