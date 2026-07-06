General (r) Jorge Eduardo Mora López, nuevo ministro de Defensa, revela por qué pidió el retiro apenas Petro llegó a la Presidencia

El mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, nuevo ministro de Defensa en el gobierno de Abelardo De La Espriella, habló con El Debate, de SEMANA.

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“Su familia creció sobre bases militares. Abuelo, padre, hermanos e hijos le han servido a la República como soldados, generales, comandantes. Por sus venas corre ‘sangre camuflada’ y, aunque en varias oportunidades ha vivido fuera de Colombia, su amor por la patria es inagotable. Jorge Eduardo Mora López lleva 36 años sirviéndole a Colombia. Antes, como militar, y ahora, como ministro de Defensa. El mayor general retirado es experto en gestión y planificación estratégica, en resolución de conflictos, en diseño y dirección de operaciones en zonas neurálgicas. También es un convencido de que las Fuerzas Militares no deben mezclarse ni inmiscuirse en política, sino concentrarse en la protección del territorio para que otros sectores del Estado puedan llegar a generar los cambios que se requieren para hacer de esta una patria milagro”, señaló el gobierno electo de Abelardo De La Espriella en la presentación del nuevo jefe de la cartera de Defensa.

“Y aunque son muchos los retos que enfrenta Colombia en materia de seguridad, Mora López asegura que entre sus tareas está la de recobrar la moral combativa de la Fuerza Pública, que está deteriorada producto de la falta de liderazgo político; recobrar las capacidades técnicas y tecnológicas que están obsoletas; imprimir un alto grado de transparencia en todos los procesos administrativos y logísticos; devolverle la autosostenibilidad al sector a través de las 18 empresas del grupo social y empresarial que tiene el país en esta área”, agregó el gobierno entrante.

El nuevo ministro de Defensa, en el marco de la entrevista, habló del momento en que salió como oficial del gobierno del presidente Gustavo Petro. También se refirió a su hermano, el general fallecido Jorge Enrique Mora Rangel.

El general (r) Jorge Enrique Mora Rangel se desempeñó como primer comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y fue el ejecutor de la política de seguridad democrática del exmandatario. Falleció el 6 de diciembre de 2025.

Jorge Enrique Mora Rangel, general fallecido en 2025 Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Su hermano es considerado el heredero de unas políticas militares que él piensa implementar como ministro de Defensa.

Vea la entrevista completa con el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, nuevo ministro de Defensa:

“Bueno, yo, cuando llegó el gobierno Petro, yo ya sabía lo que me iba a pasar, porque las personas que rodeaban al presidente eran personas que sabían quién era yo. Primero, pues, por mi hermano, el general Jorge Enrique Mora Rangel, que fue un opositor acérrimo a ellos en los diálogos de La Habana, Cuba. Benedetti, Roy Barreras, todos ellos no gustaban de mi general. Él fue prácticamente la piedra en el zapato de ese proceso”, aseguró, inicialmente.

“Y yo sabía que ellos iban a ver en mí una persona que no les iba a permitir hacer las cosas que querían hacer en el gobierno. Por eso, cuando nombraron la cadena de mando y yo no quedé dentro de mi antigüedad, pues el mismo día pedí mi retiro por voluntad propia, porque no iba a estar en un gobierno que, evidentemente, sabía que no iba a hacer las cosas bien. Nosotros, como soldados, tenemos algo muy importante, que es el honor y la dignidad”, agregó el nuevo ministro de Defensa.

“Y cuando uno ve mancillado el honor y la dignidad, uno tiene que dar un paso al costado y buscar otras formas de poder recobrar eso, y lo hice. Lo hice. Busqué otras maneras. Por eso, desde el primer día del gobierno fui un total opositor, un acérrimo defensor de la democracia, de la Constitución, y critiqué abiertamente aquí; con la revista SEMANA, me abrieron las puertas para escribir algunas columnas, comentarios, entrevistas, siempre hablando de la tragedia de este gobierno, sobre todo en el sector defensa, que es mi expertise”, agregó el general Mora.

Respecto a cómo llega de nuevo a la figura de ministro de Defensa, si como civil o como militar reincorporado, el general (r) Mora no lo dejó claro. Si regresa como militar, la línea de mando en Colombia cambiaría y de ahí su relevancia. Un caso similar al del general Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien asumió como uniformado y su vinculación a la cartera generó un revuelo militar, dada la línea de mando.

“Bueno, por ahora estamos como ministro designado. Esos son temas que habría que hablar y no se descarta una posibilidad, pero estamos por ahora comprometidos en hacer un extraordinario empalme, entrar a revisar de manera detallada, quirúrgica, con filigrana, cada una de las dependencias del sector defensa para mostrarle a los colombianos la realidad de lo que ha pasado con este sector fundamental para el país y que fue bastante golpeado por este gobierno”, aseveró.