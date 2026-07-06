Jorge Mora, ministro de Defensa de Abelardo De La Espriella, envió duro mensaje a Iván Cepeda tras su llamado a la desobediencia civil

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, anunció esta mañana de lunes, 6 de julio, que el general (r) Jorge Eduardo Mora será el ministro de Defensa en su mandato.

“Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El mayor general Jorge Eduardo Mora López @generalmora11 representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, dijo De La Espriella en X.

La llamada entre el designado ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y Pedro Sánchez: de esto hablaron

Horas después del anuncio, en El Debate de SEMANA, Mora aprovechó para enviarle un duro mensaje al senador Iván Cepeda, tras su llamado a la desobediencia civil.

“Eso es un error porque eso no le trae nada bueno al país; recordemos lo que pasó en el 2021. Y yo solo le pido al senador Cepeda que recapacite, que el país está entrando en una nueva era; vamos entre todos a construir la patria milagro, pero lo primero que tenemos que hacer es llevar a Colombia a que se respete el principio de autoridad, a que se respete la ley, a que se respete la Constitución”, empezó diciendo Mora.

El designado ministro de Defensa del mandato De La Espriella también le recordó a Cepeda que nadie puede pasar por encima de ninguno de los tres poderes del Estado colombiano.

“De manera que eso que él está haciendo [Iván Cepeda], lo está haciendo para hacerle daño al país; así no se construye país y así no se toman decisiones y es un propósito macabro y es una intención que él está queriendo incendiar el país y no lo va a hacer”, agregó en El Debate de SEMANA.

El general (r) Jorge Mora, quien será el ministro de Defensa del gobierno de Abelardo De La Espriella, en entrevista en El Debate. Foto: Paula López

En ese sentido, Mora fue enfático en decir que, si Cepeda intenta “incendiar el país” llamando a la desobediencia civil, la Fuerza Pública sabrá cómo actuar.

“Y si acaso pretende hacerlo, ya la Fuerza Pública, ya los colombianos, ya nosotros sabemos cómo afrontar eso. Ya no es el país de hace tres, cuatro años atrás, cuando destruyeron a Colombia. Ya los colombianos sabemos cómo podemos afrontar esto; ya la Fuerza Pública no lo va a permitir por ningún motivo… todo dentro del marco de la ley y el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero no lo vamos a permitir. Aquí el que quiera bloquear una vía, aquí el que quiera acabar con la infraestructura del país, con la propiedad privada, pues tiene que caerle el peso de la ley y la Fuerza Pública tiene que actuar, y hay que poner a disposición de la justicia y de las autoridades a las personas que vayan a querer incendiar nuevamente el país, como lo vivimos en 2021″, resaltó Mora en El Debate.