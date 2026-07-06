¿Cuáles son los países con más cargadores públicos para carros eléctricos? Así va Colombia

Un informe elaborado con los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) entre 2022 y 2025 encontró cuáles son los países del mundo con mejor red de carga pública para carros eléctricos.

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El análisis no solo se fijó en la cantidad de cargadores, sino también en la capacidad de la red para atender a los vehículos enchufables que circulan por las vías de cada territorio.

Este indicador sirve para medir el desarrollo de la electromovilidad y su infraestructura en un país. En el ranking aparecieron 38 naciones organizadas según los cargadores disponibles por cada 1.000 carros eléctricos.

Colombia no apareció en el top 10 de la Agencia Internacional de la Energía; sin embargo, esta destacó que en los últimos tres años ha crecido en un 60 % la infraestructura de carga.

Esto se ve reflejado en el interés de los colombianos por los carros eléctricos. Nada más en lo que va de 2026, se han vendido 24.477 unidades, lo que representa un aumento del 235,5 % frente al primer semestre de 2025.

La infraestructura de carga en Colombia ha mejorado un 60% en tres años. Foto: Getty Images

Países con más cargadores

El país con más cargadores eléctricos públicos en el mundo es China, que a finales de 2025 confirmó que había llegado a los 4,7 millones, más del 75 % del crecimiento global.

Los cargadores rápidos y ultrarrápidos aumentaron un 40 % luego de pasar de 1,5 millones en 2024 a 2,2 millones en 2025. Sin embargo, datos del Gobierno señalan que en el gigante asiático hay cerca de 43,9 millones de carros eléctricos, por lo que otros países lo superan en el listado.

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Estos son los territorios con mayor disponibilidad de cargadores públicos por cada 1.000 vehículos eléctricos:

Corea del Sur: 675,9 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 417.000 cargadores públicos.

India: 311,9 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 75.000 cargadores.

Rusia: 252,4 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 10.600 cargadores.

Países Bajos: 191,8 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 188.000 cargadores.

Chile: 160,2 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 1.810 cargadores.

Grecia: 133,3 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 6.000 cargadores.

Bélgica: 111,3 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 74.600 cargadores.

China: 102,9 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 4,7 millones de cargadores.

Italia: 100,0 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 60.000 cargadores.

Austria: 99,3 cargadores por cada 1.000 vehículos eléctricos - 27.300 cargadores.