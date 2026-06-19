En los últimos años ha aumentado la popularidad de los carros eléctricos e híbridos en Colombia. Este fenómeno se ha maximizado en China, donde según cifras de la agencia de noticias Xinhua, en 2026 hay aproximadamente 43 millones de vehículos eléctricos de cuatro ruedas.

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Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) llamado ‘Perspectivas globales del auto eléctrico’, señaló que el 60 % de los coches eléctricos vendidos en 2026 serán de fabricantes chinos.

Ahora, las compañías de ese país están buscando crear un motor de gasolina para carros híbridos que asegure mayor eficiencia térmica. La marca Chery indicó que su motor llega al 48 %, al igual que el de Dongfeng.

Por su parte, el fabricante de motores diésel Weichai Power anunció que desarrolló un modelo capaz de alcanzar un 53 % de rendimiento térmico, superando los niveles reportados por varios fabricantes de motores híbridos.

Los carros híbridos combinan motores eléctricos y de combustión. Foto: Getty Images

La carrera de los híbridos

Los carros híbridos se destacan por tener dos motores: uno eléctrico y uno de combustible tradicional. La mayoría son capaces de recargarse por medio de sistemas internos, como los frenos regenerativos, sin necesidad de un punto de carga externo.

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En Colombia, entre enero y mayo de 2026 se registraron 36.164 vehículos híbridos nuevos, un aumento del 72,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

Debido a su popularidad, las grandes compañías buscan mejorar el sistema de los híbridos y mantener su competitividad. Toyota cuenta con motores Dynamic Force que tienen una eficiencia del 42 %, según la marca.

Sin embargo, Weichai Power presentó en el último World Congress on Internal Combustion Engines, realizado en Tianjin, China, su motor diésel con eficiencia térmica del 53,09 %, el primero del mundo en alcanzar esa cifra.

El propulsor cuenta con 12,5 litros y seis cilindros en línea gracias al trabajo de una década realizado por la compañía. Ya en 2020 habían presentado un motor con una eficiencia del 50,23 % y en 2022 fueron capaces de superarlo con uno de 52,28 %.

La eficiencia hace referencia a la economía de los motores diésel y el ahorro de combustible, lo que significa una reducción en las emisiones de carbono anuales. La tecnología de la marca es capaz de ahorrar dinero a los propietarios de los vehículos y evitar la contaminación generada por los mismos.