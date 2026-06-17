Cada vez es más notable la llegada de modelos más sostenibles en el mercado automotor. Varios usuarios y conductores comienzan a preferir vehículos eléctricos e híbridos ante los modelos tradicionales.
El más reciente boletín de Fenalco y la Andi demuestra que estos tipos de carros han incrementado bastante en comparación con años anteriores.
Ambos modelos registraron un total de 55.706 nuevas unidades matriculadas entre el mes de enero y mayo, lo que equivale al 43,3 % de la industria automovilística durante el 2026.
En otras palabras, significa que más de 4 de cada 10 vehículos que fueron registrados en el año pertenecen ya sea a las unidades eléctricas o a las híbridas.
Los modelos eléctricos más vendidos durante mayo
Durante el mes de mayo, un total de 5.001 unidades eléctricas fueron registradas, lo que representa un aumento del 252 % en comparación con el mismo mes del 2025.
Las marcas que más destacaron durante este tiempo fueron Tesla, BYD, Chery, Chevrolet y MG, las que más unidades vendieron durante este periodo, representando el 81,2 % del total de vehículos eléctricos durante mayo.
Estas mismas estuvieron presentes en el top 10 de participaciones por línea, donde la más reconocida fue la Tesla Modelo Y, la cual registró un total de 2.108 unidades. Además, se ha mantenido como la unidad más vendida en el año, con 6.169 modelos matriculados.
El top 20 de los modelos eléctricos más vendidos durante el mes de mayo fue el siguiente:
|Posición
|Línea / Modelo
|Matrículas 2026
|Participación (%)
|1
|Tesla Model Y
|2.108
|42,2%
|2
|BYD Yuan Up
|519
|10,4%
|3
|Chery iCar
|230
|4,6%
|4
|Tesla Model 3
|221
|4,4%
|5
|BYD Seagull
|206
|4,1%
|6
|Chevrolet Spark
|153
|3,1%
|7
|MG S5
|142
|2,8%
|8
|GAC Aion
|135
|2,7%
|9
|BYD Yuan Plus
|130
|2,6%
|10
|BYD Dolphin
|114
|2,3%
|11
|Geely EX2
|99
|2,0%
|12
|Kia EV5
|66
|1,3%
|13
|Chevrolet Captiva
|63
|1,3%
|14
|Geely EX5
|59
|1,2%
|15
|BYD Sealion
|54
|1,1%
|16
|Toyota bZ4X
|54
|1,1%
|17
|Dongfeng DF
|43
|0,9%
|18
|Volvo EX30
|42
|0,8%
|19
|BYD Song Plus
|39
|0,8%
|20
|FAW Bestune
|32
|0,6%
Los modelos híbridos más vendidos durante mayo
El registro de unidades híbridas tuvo un gran incremento durante mayo, en donde alcanzó un total de 8.926 unidades, el mayor registrado en la historia de este modelo en el sector automotor colombiano.
Estos números representan un incremento del 69 % con lo visto durante el mismo tiempo en el 2025. Si se tiene en cuenta lo registrado entre enero y mayo de 2026, el país ha matriculado 36.164 unidades híbridas.
Las principales marcas del sector fueron Toyota, Suzuki, KIA, Mazda y Renault, que en conjunto representaron el 64 % del total de vehículos híbridos que fueron matriculados en mayo.
El modelo que más destacó durante este periodo fue el Mazda CX-30, quien matriculó un total de 690 unidades, aumentando en un 7,7 % a lo visto el año anterior.
Además, es la unidad más vendida hasta el momento, con 2.981 vehículos matriculados.
El top 20 de los modelos de vehículos híbridos que fueron registrados durante el mes de mayo son:
|Posición
|Modelo
|Unidades
|Participación (%)
|1
|Mazda CX-30
|690
|7,7%
|2
|Toyota Corolla Cross
|604
|6,8%
|3
|Kia Sportage
|599
|6,7%
|4
|Kia Stonic
|561
|6,3%
|5
|Suzuki Swift
|494
|5,5%
|6
|Suzuki Dzire
|395
|4,4%
|7
|Ford Territory
|375
|4,2%
|8
|Suzuki Fronx
|321
|3,6%
|9
|Hyundai Kona
|296
|3,3%
|10
|Suzuki New S-Cross
|279
|3,1%
|11
|Toyota Yaris Cross
|268
|3,0%
|12
|Renault Duster
|261
|2,9%
|13
|Nissan X-Trail
|253
|2,8%
|14
|Chery Tiggo
|242
|2,7%
|15
|Hyundai Tucson
|233
|2,6%
|16
|Toyota Corolla
|222
|2,5%
|17
|Renault Arkana
|217
|2,4%
|18
|Changan Deepal S05
|200
|2,2%
|19
|Toyota RAV4
|165
|1,8%
|20
|Peugeot 2008
|130
|1,5%