VEHÍCULOS

Así se movió el mercado sostenible de carros en Colombia: modelos eléctricos e híbridos más vendidos en mayo

Varios colombianos comienzan a preferir estos modelos.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

17 de junio de 2026 a las 9:55 p. m.
La transición hacia una movilidad más sostenible sigue ganando terreno en el mercado automotor colombiano.
La transición hacia una movilidad más sostenible sigue ganando terreno en el mercado automotor colombiano. Foto: Getty Images

Cada vez es más notable la llegada de modelos más sostenibles en el mercado automotor. Varios usuarios y conductores comienzan a preferir vehículos eléctricos e híbridos ante los modelos tradicionales.

Las SUV continúan siendo las favoritas entre los compradores de vehículos eléctricos e híbridos.
Colombia acelera hacia la movilidad sostenible: vehículos eléctricos e híbridos ya suman 43,3% del mercado durante el 2026

El más reciente boletín de Fenalco y la Andi demuestra que estos tipos de carros han incrementado bastante en comparación con años anteriores.

Ambos modelos registraron un total de 55.706 nuevas unidades matriculadas entre el mes de enero y mayo, lo que equivale al 43,3 % de la industria automovilística durante el 2026.

En otras palabras, significa que más de 4 de cada 10 vehículos que fueron registrados en el año pertenecen ya sea a las unidades eléctricas o a las híbridas.

Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia crecieron más del 90% en el primer trimestre de 2026, impulsadas por menores costos y beneficios tributarios.
Más de 4 de cada 10 vehículos matriculados en Colombia este año corresponden a tecnologías eléctricas o híbridas. Foto: Cortesía

Los modelos eléctricos más vendidos durante mayo

Durante el mes de mayo, un total de 5.001 unidades eléctricas fueron registradas, lo que representa un aumento del 252 % en comparación con el mismo mes del 2025.

Las marcas que más destacaron durante este tiempo fueron Tesla, BYD, Chery, Chevrolet y MG, las que más unidades vendieron durante este periodo, representando el 81,2 % del total de vehículos eléctricos durante mayo.

Estas mismas estuvieron presentes en el top 10 de participaciones por línea, donde la más reconocida fue la Tesla Modelo Y, la cual registró un total de 2.108 unidades. Además, se ha mantenido como la unidad más vendida en el año, con 6.169 modelos matriculados.

El top 20 de los modelos eléctricos más vendidos durante el mes de mayo fue el siguiente:

PosiciónLínea / ModeloMatrículas 2026Participación (%)
1Tesla Model Y2.10842,2%
2BYD Yuan Up51910,4%
3Chery iCar2304,6%
4Tesla Model 32214,4%
5BYD Seagull2064,1%
6Chevrolet Spark1533,1%
7MG S51422,8%
8GAC Aion1352,7%
9BYD Yuan Plus1302,6%
10BYD Dolphin1142,3%
11Geely EX2992,0%
12Kia EV5661,3%
13Chevrolet Captiva631,3%
14Geely EX5591,2%
15BYD Sealion541,1%
16Toyota bZ4X541,1%
17Dongfeng DF430,9%
18Volvo EX30420,8%
19BYD Song Plus390,8%
20FAW Bestune320,6%

Los modelos híbridos más vendidos durante mayo

El registro de unidades híbridas tuvo un gran incremento durante mayo, en donde alcanzó un total de 8.926 unidades, el mayor registrado en la historia de este modelo en el sector automotor colombiano.

Estos números representan un incremento del 69 % con lo visto durante el mismo tiempo en el 2025. Si se tiene en cuenta lo registrado entre enero y mayo de 2026, el país ha matriculado 36.164 unidades híbridas.

Las principales marcas del sector fueron Toyota, Suzuki, KIA, Mazda y Renault, que en conjunto representaron el 64 % del total de vehículos híbridos que fueron matriculados en mayo.

El modelo que más destacó durante este periodo fue el Mazda CX-30, quien matriculó un total de 690 unidades, aumentando en un 7,7 % a lo visto el año anterior.

Además, es la unidad más vendida hasta el momento, con 2.981 vehículos matriculados.

El top 20 de los modelos de vehículos híbridos que fueron registrados durante el mes de mayo son:

PosiciónModeloUnidadesParticipación (%)
1Mazda CX-306907,7%
2Toyota Corolla Cross6046,8%
3Kia Sportage5996,7%
4Kia Stonic5616,3%
5Suzuki Swift4945,5%
6Suzuki Dzire3954,4%
7Ford Territory3754,2%
8Suzuki Fronx3213,6%
9Hyundai Kona2963,3%
10Suzuki New S-Cross2793,1%
11Toyota Yaris Cross2683,0%
12Renault Duster2612,9%
13Nissan X-Trail2532,8%
14Chery Tiggo2422,7%
15Hyundai Tucson2332,6%
16Toyota Corolla2222,5%
17Renault Arkana2172,4%
18Changan Deepal S052002,2%
19Toyota RAV41651,8%
20Peugeot 20081301,5%