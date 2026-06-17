Cada vez es más notable la llegada de modelos más sostenibles en el mercado automotor. Varios usuarios y conductores comienzan a preferir vehículos eléctricos e híbridos ante los modelos tradicionales.

Colombia acelera hacia la movilidad sostenible: vehículos eléctricos e híbridos ya suman 43,3% del mercado durante el 2026

El más reciente boletín de Fenalco y la Andi demuestra que estos tipos de carros han incrementado bastante en comparación con años anteriores.

Ambos modelos registraron un total de 55.706 nuevas unidades matriculadas entre el mes de enero y mayo, lo que equivale al 43,3 % de la industria automovilística durante el 2026.

En otras palabras, significa que más de 4 de cada 10 vehículos que fueron registrados en el año pertenecen ya sea a las unidades eléctricas o a las híbridas.

Más de 4 de cada 10 vehículos matriculados en Colombia este año corresponden a tecnologías eléctricas o híbridas. Foto: Cortesía

Los modelos eléctricos más vendidos durante mayo

Durante el mes de mayo, un total de 5.001 unidades eléctricas fueron registradas, lo que representa un aumento del 252 % en comparación con el mismo mes del 2025.

Las marcas que más destacaron durante este tiempo fueron Tesla, BYD, Chery, Chevrolet y MG, las que más unidades vendieron durante este periodo, representando el 81,2 % del total de vehículos eléctricos durante mayo.

Estas mismas estuvieron presentes en el top 10 de participaciones por línea, donde la más reconocida fue la Tesla Modelo Y, la cual registró un total de 2.108 unidades. Además, se ha mantenido como la unidad más vendida en el año, con 6.169 modelos matriculados.

El top 20 de los modelos eléctricos más vendidos durante el mes de mayo fue el siguiente:

Posición Línea / Modelo Matrículas 2026 Participación (%) 1 Tesla Model Y 2.108 42,2% 2 BYD Yuan Up 519 10,4% 3 Chery iCar 230 4,6% 4 Tesla Model 3 221 4,4% 5 BYD Seagull 206 4,1% 6 Chevrolet Spark 153 3,1% 7 MG S5 142 2,8% 8 GAC Aion 135 2,7% 9 BYD Yuan Plus 130 2,6% 10 BYD Dolphin 114 2,3% 11 Geely EX2 99 2,0% 12 Kia EV5 66 1,3% 13 Chevrolet Captiva 63 1,3% 14 Geely EX5 59 1,2% 15 BYD Sealion 54 1,1% 16 Toyota bZ4X 54 1,1% 17 Dongfeng DF 43 0,9% 18 Volvo EX30 42 0,8% 19 BYD Song Plus 39 0,8% 20 FAW Bestune 32 0,6%

Los modelos híbridos más vendidos durante mayo

El registro de unidades híbridas tuvo un gran incremento durante mayo, en donde alcanzó un total de 8.926 unidades, el mayor registrado en la historia de este modelo en el sector automotor colombiano.

Estos números representan un incremento del 69 % con lo visto durante el mismo tiempo en el 2025. Si se tiene en cuenta lo registrado entre enero y mayo de 2026, el país ha matriculado 36.164 unidades híbridas.

Las principales marcas del sector fueron Toyota, Suzuki, KIA, Mazda y Renault, que en conjunto representaron el 64 % del total de vehículos híbridos que fueron matriculados en mayo.

El modelo que más destacó durante este periodo fue el Mazda CX-30, quien matriculó un total de 690 unidades, aumentando en un 7,7 % a lo visto el año anterior.

Además, es la unidad más vendida hasta el momento, con 2.981 vehículos matriculados.

El top 20 de los modelos de vehículos híbridos que fueron registrados durante el mes de mayo son: