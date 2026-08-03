¿Habrá manifestaciones en Colombia en la primera semana de agosto? Esta es la programación de las movilizaciones

Este viernes 7 de agosto de 2026, Colombia será parte de una nueva posesión presidencial, con la investidura del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, la cual se realizará en la ciudad de Cali.

Máxima seguridad: prohíben, temporalmente, el uso de drones en Cali por posesión de Abelardo De La Espriella

Si bien la ceremonia para transicionar el próximo Gobierno Nacional no se llevará a cabo en la capital del país, Bogotá, se ha registrado en los últimos días una serie de posibles movilizaciones que se llevarán a cabo en el distrito, así como en otras de las principales ciudades del país.

Estas concentraciones y movilizaciones fueron mencionadas por el partido Pacto Histórico, en donde el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, informó sobre varias protestas pacíficas para oponerse a la posesión de Abelardo De La Espriella.

¿Dónde se llevarán a cabo las manifestaciones en Colombia?

El pasado 1 de agosto de 2026, el senador Cepeda, en rueda de prensa, informó sobre los puntos que están establecidos por el partido para llevar a cabo las movilizaciones de cara a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Asimismo, el excandidato presidencial aclaró que estos hechos que ocurrirán el 7 de agosto no serán marchas, sino “concentraciones de carácter pacífico”.

“La oposición que ejercemos y vamos a ejercer será pacífica, no violenta, organizada y responsable. El Pacto Histórico actúa en democracia y dentro de los límites de la Constitución y la ley”, mencionó.

Refiriéndose a los puntos de concentración, Cepeda confirmó que las protestas se llevarán a cabo en la carrera Cuarta con calle Murillo, en la ciudad de Barranquilla. Allí, habrá presencia de organizaciones sociales, así como miembros del Pacto Histórico y dirigentes sociales.

En el caso de Cali, el senador indicó que la manifestación pacífica será realizada en el Puerto Resistencia, donde estarán presentes organizaciones sociales, así como la excandidata a la vicepresidencia, Aida Quilcué.

Finalmente, refiriéndose a la capital del país, Cepeda informó que los puntos de concentración en Bogotá se realizarán en la Plaza Núñez, zona donde queda el recinto del Congreso.

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, realizará su posesión como mandatario de la República el próximo 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.

Para brindar la mejor seguridad de cara al evento, se ha desplegado a más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, además de restringir el espacio aéreo para drones particulares y un Puesto de Mando Unificado (PMU) que estará operando a las 24 horas.

Abelardo De La Espriella USC Arena, Cali Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Este operativo también se debe a la magnitud de figuras políticas, como jefes de Estado, delegaciones internacionales y miles de asistentes que van a estar presentes durante la posesión presidencial.

Dentro de los nombres más destacados se encuentran el rey Felipe VI de España; el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa.