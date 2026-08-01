Iván Cepeda asegura que el 7 de agosto no habrá marchas, sino “concentraciones de carácter pacífico”: confirmó tres ciudades

El próximo viernes, 7 de agosto, Abelardo De La Espriella, asumirá desde Cali la Presidencia de la República en medio de un evento de posesión que se llevará a cabo en el recinto Arena de la Universidad Santiago de Cali (Arena USC).

Paralelamente, seguidores del petrismo se reunirán en tres ciudades del país, tal como lo confirmó este sábado, 1 de agosto, el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda.

Según Cepeda, serán tres “concentraciones de carácter pacífico”, más no marchas. Dichas ciudades escogidas por el petrismo son Bogotá, Barranquilla y Cali.

“Van a ser tres concentraciones en tres ciudades del país. En Barranquilla estaremos en la carrera cuarta con calle Murillo, acompañados de organizaciones sociales, populares, de una parte muy importante de la bancada del Pacto Histórico, dirigentes sociales y políticos también de la Alianza por la Vida. En la ciudad de Cali vamos a estar en el monumento que hay en puerto resistencia, ahí estarán las organizaciones sociales, estará mi compañera Aida Quilcué, estará también una parte muy importante de nuestra bancada en el Congreso", dijo Cepeda.

Sobre Bogotá, Cepeda anunció que hará presencia en el Capitolio Nacional, otra parte de la bancada del Pacto Histórico.

“Allí haremos un acto en la Plaza Núñez que queda dentro del Capitolio. Habrá participación seguramente de ciudadanos y ciudadanas, pero va a ser un acto que se circunscribe ahí en las instalaciones del Capitolio”, agregó Cepeda, este sábado 1 de agosto.

“No vamos a realizar en esta oportunidad marchas”

El congresista Cepeda también afirmó que el 7 de agosto, lo que realizará el petrismo serán “concentraciones de carácter pacífico”, más no marchas y/o movilizaciones.

“Nosotros hemos dicho que son acciones de desobediencia civil, de expresión de nuestra oposición pero, por encima de todo, tienen ese carácter fundamental de ser acciones no violentas”, aseguró Cepeda.

Según Cepeda, en dicha “concentraciones de carácter pacífico”expresarán la oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Ustedes saben, ese día seguramente el señor De La Espriella dará a conocer los decretos que ha venido anunciando y serán expedidos el mismo día de su posesión. Así que desde ese mismo momento nosotros como oposición vamos expresar nuestra oposición sobre cada una de esas medidas que se estén tomando”, advirtió el congresista.

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