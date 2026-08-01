Así cayeron “Los Goteros”: revelan cómo asesinaron al ciudadano estadounidense contactado por una app de citas

Después de más de tres meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional del Perú, logró desarticular la organización delincuencial conocida como “Los Goteros”, señalada de asesinar al ciudadano estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina y de cometer una serie de hurtos contra extranjeros mediante el uso de sustancias químicas para dejarlos en estado de indefensión.

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El operativo permitió la captura de dos de los principales implicados en territorio peruano y de una mujer en Montería, presuntamente encargada de movilizar el dinero obtenido de manera ilícita. La caída de esta estructura puso fin a una investigación que comenzó tras el homicidio ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Medellín.

Capturados por el asesinato de ciudadano estadounidense. Foto: Policía Nacional

Según las autoridades, Eric Fernando Gutiérrez fue contactado mediante una aplicación de citas y sostuvo un encuentro con sus agresores en un establecimiento nocturno de El Poblado.

Posteriormente, fue llevado hasta un hotel, donde le suministraron una sustancia química que lo dejó en estado de indefensión. Mientras permanecía incapacitado, los delincuentes hurtaron dinero de sus cuentas bancarias y una cadena de oro, bienes avaluados en cerca de 30 millones de pesos. Horas después fue asesinado por asfixia mecánica y su cuerpo abandonado en una zona boscosa del municipio de Jericó.

Las autoridades identificaron que “Los Goteros” seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, a quienes contactaban mediante aplicaciones de citas.

Después de generar confianza, concretaban encuentros en establecimientos nocturnos o alojamientos, donde suministraban sustancias químicas para dejarlos inconscientes y facilitar el hurto de celulares, computadores, joyas, dinero en efectivo y productos financieros, utilizados posteriormente para realizar retiros y transacciones bancarias.

Capturados por el asesinato de ciudadano estadounidense. Foto: Policía Nacional

El trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional del Perú permitió capturar a Andrés Felipe Peña Corrales, ubicado en Perú gracias a una Circular Azul de INTERPOL y expulsado hacia Colombia para responder ante la justicia.

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También fue localizado William Olave Gamboa, requerido mediante Circular Roja y actualmente en proceso de extradición desde Lima. A ellos se suma María del Carmen González, capturada en Montería, señalada de participar en el movimiento de los recursos obtenidos mediante esta modalidad delictiva.

Las autoridades destacan que, con estas capturas, se da por esclarecido el homicidio del ciudadano estadounidense y golpeada una estructura criminal que había encontrado en las plataformas digitales un mecanismo para seleccionar a sus víctimas.