Fico Gutiérrez celebra fallo de tutela que frena asamblea de Comfenalco: “la Justicia pone freno a Petro”

El Juzgado 16 administrativo Oral de Medellín ordenó este miércoles, 29 de julio, suspender la la convocatoria a la septuagésima sexta (76) Asamblea General Extraordinaria de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Colombia (Comfenalco), la cual había sido convocada para el 5 de agosto.

La decisión, según el juzgado, se dio luego de una tutela interpuesta por Diana Milena Chavarría Palacio que aseguró que se estaban violando sus derechos a petición, acceso a la información, debido proceso, entre otros.

Consejo de Estado frenó gigantesco traslado express de 4 billones de pesos a la UNGRD, por decreto presidencial

La mujer, como afiliada y trabajadora, le pidió a Comfenalco que le permitiera conocer el estado actual de la intervención que ordenó el presidente Gustavo Petro luego de lograr “hallazgos financieros, jurídicos, administrativos y de control que comprometían la estabilidad y la confianza del sistema del subsidio familiar”, se lee en la tutela.

Pero esa información no le ha sido entregada.

Andrés Julián Rendón solicitó al Gobierno entrante entregar a Antioquia las vías que quedaron en manos de Invías

La mujer aseguró que su interés en cómo quedará el Consejo Directivo de Comfenalco se fundamenta “en su calidad de trabajadora afiliada y en el hecho que el Consejo se integra de manera paritaria por representantes de empleadores y trabajadores de modo que la elección convocada constituye una etapa determinante para la conformación integral del órgano que orientará la administración de la Caja y la gestión de recursos destinados al sistema del subsidio familiar”.

. Foto: .

Eso llevó a que pidiera que se suspendiera de manera inmediata la convocatoria del 5 de agosto de 2026, incluyendo la celebración de la reunión, la elección de los representantes de los empleadores, la consolidación y posesión del nuevo Consejo Directivo.

El juez Rodrigo Vergara Cortés encontró validez en su reclamo y ordenó, de manera provisional, suspender la convocatoria, y le dio dos días a Comfenalco y a Luis Eduardo Grajales Ceballos, el agente interventor, dos días para que rinda un informe detallado sobre los hechos su rol en la caja de compensación.

¿Quién es el ‘Chino’ Arias, principal sospechoso del asesinato de la suegra de Pipe Calderón? Fue capturado en Panamá

La decisión llevó a que Fico Gutiérrez trinara: “La Justicia pone freno a Petro en su intención de tomarse a COMFENALCO. A dos días antes de dejar su nefasto gobierno. Esta quería ser su última jugadita contra Antioquia. Pronto cesará la horrible noche”.