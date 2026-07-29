¿Quién es el Chino Arias, principal sospechoso del asesinato de la suegra de Pipe Calderón? Fue capturado en Panamá

En Panamá, 446 días después de que María del Pilar Zea Cobo fuera asesinada, cayó el principal sospechoso del crimen.

Las autoridades pudieron identificarlo, principalmente, por el testimonio de John Fredy Toro Hincapié, conocido como DJ Toro, quien era la pareja de María del Pilar.

El hombre fue interrogado después del asesinato de la mujer de 60 años, pues él estaba con ella en el Mall del Este, en el suroriente de Medellín, cuando el criminal le quitó la vida.

DJ Toro, aún consternado por lo ocurrido, le dijo a las autoridades la noche del 8 de mayo de 2025 había llevado a su pareja en una camioneta TXL color blanca, de placas PFU 403, a cumplir una cita que le habían puesto en ese lugar.

María del Pilar Zea Cobo (vestido negro) en la boda de su hija María Paula Trujillo y el cantante Pipe Calderón. Foto: Tomado de video de La Red, de Caracol TV.

“Iban a hablar de negocios propios de la mafia: estupefacientes”, les dijo a las autoridades.

Una vez en el lugar, María del Pilar se encontró con un hombre que no era extraño ni para ella ni para el DJ. El delincuente se subió al lujoso vehículo por la parte izquierda, se ubicó en la parte de atrás y esperó a que el DJ se fuera a comprar unas sodas que su pareja le había pedido, para desenfundar su arma y disparar.

La mujer sufrió cuatro balazos, según documentaron las autoridades: en la región occipital, en el parietal, en la región orbital izquierda y en el mentón.

El mensaje que publicó el cantante Pipe Calderón luego de que SEMANA revelara la historia secreta de La Reina, su suegra asesinada

El asesino huyó, y cuando el DJ llegó con las sodas se topó con semejante escena. Encendió la camioneta y la llevó de urgencia a una clínica cercana, donde murió.

El rastro del criminal quedó en las cámaras de seguridad: caminaba de buso negro y gorra negra hacia el mismo Chevrolet Emotion, color gris, de placas EKX 708, en el que llegó.

En la documentación que DJ Toro entregó quedó documentado: el responsable del asesinato es un hombre conocido como Andrés ‘el Chino’ Arias.

Días después del crimen, SEMANA entrevistó a varias fuentes y logró recoger varios datos que revelaban de quién se trataba.

Estas fueron las pistas que destaparon la identidad del supuesto asesino de la suegra de Pipe Calderón

El hombre fue descrito como un piloto de carreras de motos “flaquito, bajito, moreno, de aproximadamente 45 años”, señalado en el pasado de ser uno de los jefes criminales de más bajo perfil de las bandas del barrio Antioquia.

Con esa información, más varios videos de cámaras de seguridad de varios negocios a los que entró ‘El Chino’ Arias, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Fiscalías de Medellín le pidió a un juez emitir una orden de captura en su contra.

Pero el señalado delincuente ya había escapado. Aunque no para siempre. Ayer, 446 días después, una fuente de alta credibilidad le informó a SEMANA que el hombre había caído en Panamá y, con otra fuentes, este medio conoció fotos que están en manos de las autoridades que fueron de suma importancia para su detención.

Andrés Felipe el Chino Arias, capturado por el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra de Pipe Calderón. Foto: Suministrado a SEMANA.

Su nombre, como ya lo había revelado este medio, es Andrés Felipe Arias, conocido como La Nea o el Chino.

Su detención se dio gracias a labores conjuntas entre la Dijín, la Policía panameña y una circular roja de Interpol.