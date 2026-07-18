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Capos del Clan del Golfo y disidencias de las Farc estarían huyendo a Panamá tras la elección de Abelardo De La Espriella

Con la salida de los capos, las autoridades también han detectado millonarios movimientos de dinero hacia el exterior.

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Redacción Confidenciales
18 de julio de 2026 a las 1:54 a. m.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Fuentes de inteligencia le revelaron a SEMANA que varios de los llamados capos invisibles y poderosos testaferros del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc han ido saliendo poco a poco del país para refugiarse en Panamá.

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La estampida de narcos, al parecer, se habría originado tras la victoria de Abelardo De La Espriella, quien promete mano dura para los bandidos y, además, les dio un ultimátum a fin de que se sometan a la justicia en 30 días. Con la salida de los capos, las autoridades también han detectado millonarios movimientos de dinero hacia el exterior.