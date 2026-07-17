“Tienen fecha de vencimiento”: De La Espriella envió contundente mensaje a Iván Mordisco y Calarcá desde Huila. Va por ellos

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, llegó al Huila este viernes 17 de julio, desde donde arremetió nuevamente contra las disidencias de las Farc, a las que les lanzó un ultimátum desde que recorría el país en campaña.

Abelardo de la Espriella les declara la guerra a los comandantes de las bandas narcoterroristas: “Los voy a dar de baja”

En esta oportunidad, De La Espriella, frente al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y varios alcaldes del departamento, afirmó: “Ya lo saben las disidencias del bandido de Iván Mordisco y Calarcá. Tienen fecha de vencimiento y empezó a correr”.

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Asimismo, expresó: “¡Voy por ellos! O se someten o los doy de baja. Cuenten con que los voy a liberar de la inseguridad. Eso se hace con determinación, con carácter, porque yo no vine a la Presidencia de la República a buscar un trampolín para conseguir otras cosas. No quiero ser secretario general de la ONU ni de la OEA, ni quiero el Premio Nobel de Paz ni que me conozca el mundo entero. Con liberar a mi país de la inseguridad, la violencia, el olvido y la falta de oportunidades, me doy por bien servido y bajo tranquilo al sepulcro”.

También hizo referencias al actual mandatario nacional, Gustavo Petro, diciendo que no llegó a la Presidencia para convertirse en un “líder intergaláctico”.

“Vine a ser el presidente que libera a Colombia de sus tragedias y la principal de ellas es la inseguridad”, sentenció el Tigre.

Abelardo De La Espriella sostuvo un encuentro con alcaldes y el gobernador del Huila. Foto: Gobernación del Huila.

Además, De La Espriella les habló a alias El Viejo y a alias Sergio Carvajal, integrantes de las disidencias de las Farc que operan en el Huila: “O se someten o los doy de baja”.

No es la primera vez que les habla a los grupos armados

En abril de 2026, tras un atentado de Iván Mordisco en las carreteras del Cauca, De La Espriella comentó: “Esos atentados han enlutado al Cauca y al Valle del Cauca, a las madres que lloran a sus hijos, a los padres que entierran a sus muchachos, a los hermanos que ven cómo el terror les arrebata la vida. No están solos, queridos compatriotas. Colombia entera llora con ustedes”.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, desarrolla un empalme regional antes de asumir el poder el 7 de agosto. Foto: Pantallazos tomados de la publicación en X de Abelardo De La Espriella

Y fue enfático al afirmar, en ese momento, que “esta sangre no quedará impune”, no sin antes exigir el fin de la Paz Total del Gobierno Petro y el regreso de la mano dura contra los violentos.

“Se acabó la fiesta de la impunidad. En la era del Tigre, yo directamente y sin tutor alguno, volveré a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo personalmente declararé la guerra frontal, sin tregua ni negociación, contra el narcoterrorismo”, aseveró.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias de las Farc, lideran una guerra territorial y de control de rentas. Foto: Archivo

El compromiso que hizo De La Espriella

El presidente electo no solo habló de seguridad en el Huila. Pactó el compromiso con el gobernador Rodrigo Villalba y los 37 alcaldes del departamento de construir una planta de fertilizantes, que tendría una capacidad de producción de 150.000 toneladas anuales y beneficiaría directamente a más de 80.000 productores agropecuarios.

Esta obra favorecería al Huila, principal productor de café del país, y al sur de Colombia, donde el sector agropecuario se queja constantemente del precio de los insumos para sus cultivos.