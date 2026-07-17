Germán Rodríguez envió mensaje a Daniel Briceño: lo invitó a ocupar la misma oficia asignada por el Congreso

En medio de las disputas que avanzan sobre las presidencias de Senado y Cámara, este viernes, 17 de julio, se conoció un hecho que llamó la atención en la arena política.

La protagonizó el senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien publicó un video en sus redes sociales, en donde lanzó un mensaje invitando al representante a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño, a compartir la misma oficina asignada por el Congreso.

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“Este es un mensaje para Daniel Briceño, nos acaban de entregar la oficina aquí en el Congreso, en el Senado, es bien amplia, así que se la pongo a la orden. Aquí caben los dos equipos, su equipo y mi equipo, esta es la oficina 103 del edificio nuevo, caben perfectamente, porque al fin y al cabo los dos pensamos igual, los dos somos gladiadores, los dos estuvimos en las calles recuperando Colombia, así que un amigo de nosotros aquí en el Congreso”, expresó el senador electo.

El senador electo, Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, envió un mensaje a Daniel Briceño, representante electo del Centro Democrático, para compartir la oficina asignada por el Congreso. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/V6dfwukiii — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Cabe señalar, que recientemente Briceño publicó en sus redes sociales un video en el que manifestaba públicamente que aún no le habían asignado una oficina por el Congreso.

“A cinco días de la oposición y estoy sin oficina, pero esto es muy chistoso porque aquí hay un señor que es secretario general del Congreso de la República que se llama Jaime Luis Lacouture, yo les conté en un video anterior, y el señor se cree el dictador del Congreso de la República y les digo que es muy chistoso porque él cree que nosotros, o sea nuestro equipo, por una oficina vamos a dejar nuestra coherencia y le vamos a ir a besar el anillo, literalmente lo que sabes que recibió el señor Lacouture es que yo tengo que ir y sentarme ante él casi postrarme para que me dé una oficina”, indicó Daniel Briceño.

Y avanzó en ese video: “Vea, yo desde aquí le estoy pidiendo y le he dicho a todos los congresistas de la Cámara que si queremos una verdadera renovación, que si queremos responderle a la gente, que si queremos dar un mensaje distinto en el Congreso de la República, sobre todo aquí en la Cámara, que salimos de una de las peores cámaras de la historia, con pocas excepciones, la Cámara, recuérdenlo, uno de los presidentes está en la cárcel, el señor Andrés Calle. El señor Lacouture, secretario general, absolutamente cuestionado”.

“Le acudieron una de sus camionetas con plata en efectivo en plenas elecciones y con publicidad del candidato de su clan al Congreso de la República. Entonces, todo esto para decirles que, aunque hay una gran discusión en redes sociales, que me parece muy graciosa, porque lo que buscan normalmente los políticos es la camioneta, la oficina y demás, nosotros estamos listos. Y estamos listos con, ahora sí ya tenemos el número, 15 proyectos de ley en todas las esferas. Vamos a estar aquí el 20 de julio, con corbatica, vamos a estar muy felices. Y aunque hoy no tenemos oficina, sabemos algo muy importante, es que la coherencia siempre va a reinar y esperamos que el señor Lacouture no sea secretario general más de esta corporación de la Cámara de Representantes”, concluyó en el video que publicó en su cuenta personal de Instagram.

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Finalmente, luego de ese video de Daniel Briceño, le fue asignada una oficina en el Congreso, la cual será la que tenía el representante Andrés Forero, de esa misma bancada, y quien pasará al Senado como cabeza de lista del Dentro Democrático.