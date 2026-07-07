El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció esta mañana de martes, 7 de julio, que queda suspendido el empalme con el Gobierno Petro.

Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, expresó De La Espriella en X.

Tras esta decisión, Daniel Briceño, representante electo por el Centro Democrático, anunció su apoyo a De La Espriella.

“Total respaldo a la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de suspender el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro. No se puede hacer empalme con un gobierno cuya cabeza desconoce el resultado electoral, la democracia y la Constitución Política”, indicó el congresista.