“No puede haber empalme con un golpista. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”: Jerome Sanabria

Jerome Sanabria ha sido una de las protagonistas del empalme que comenzó la semana pasada entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el de Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

La joven reaccionó a la decisión del Tigre de suspender ese proceso, tras la arremetida del presidente que, en varios trinos, desconoció nuevamente el resultado electoral, aseguró que hubo fraude y dijo que el verdadero primer mandatario era el filósofo Iván Cepeda.

“Ante un presidente golpista, que desconoce los resultados electorales y dice que ‘quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda’, lo más lógico es suspender todo el empalme. No puede haber empalme con un golpista. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”, aseguró.