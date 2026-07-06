Abelardo De La Espriella está buscando a las personas más calificadas de Colombia para conformar su gobierno. El presidente electo está en proceso de identificar, convocar y evaluar los perfiles de los colombianos que no han sido servidores del poder ejecutivo para sumarlos a su equipo, sin importancia de su ideología política. Por eso, lanzó el programa ‘Caza Talentos’.

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“Hombres y mujeres de probada trayectoria, honestidad y resultados, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo. Los nombramientos en el Gobierno del Tigre no tienen compromiso político. Son libres, transparentes, sin politiquería y, sobre todo, sin corrupción”, expresó el mandatario electo.

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El encargado de conformar el equipo a partir de los perfiles de los colombianos más calificados será el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. La promesa de De La Espriella es que “los nunca”, quienes respaldaron la campaña, deben llegar al gobierno. El presidente electo sostiene que la construcción de la “patria milagro” que prometió en medio de la contienda electoral requiere abrir las puertas del servicio público.