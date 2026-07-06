Gustavo Puerta, tras ser figura de Colombia ante Ghana, le dejó un mensaje a Suiza: contundente notificación

El equipo de Néstor Lorenzo avanza con paso firme en el Mundial 2026 con solvencia defensiva y un dinámico ataque que ya se va desprendiendo de James Rodríguez y con Luis Díaz tratando de aumentar su cuota goleadora. La Selección Colombia está cargando de razones a su afición para ilusionarse con su mejor recorrido en una Copa del Mundo.

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Por calendario, la Selección Colombia fue la última en subirse a los octavos de final con un triunfo 1-0 ante Ghana en Kansas City. Aunque el resultado parece corto, los colombianos fueron dominadores ante los africanos y tuvieron opciones de gol para aumentar las diferencias.

La definición en el arco contrario es la única asignatura pendiente de un combinado que empieza a meterse en la conversación de los candidatos al título. Otro de los nombres que aumenta su presencia en el equipo es el de Gustavo Puerta, gran revelación de esta Copa del Mundo y que fue una de las sorpresas en la convocatoria oficial en mayo.

Gustavo Puerta ha logrado meterse en la conversación de los hinchas y especialistas por su gran nivel deportivo arrancando en todos los partidos como titular desde la fase de grupos. Ante Ghana por 16avos, fue una de las figuras tras su excelente nivel en el mediocampo en el tándem con Jefferson Lerma y su velocidad comienza a ser noticia en Suiza.

Gustavo Puerta fue elegido el jugador del encuentro. Foto: FIFA

Y es que Richard Ríos ha tenido que quedar en la suplencia viendo cómo Puerta le gana la posición en el once titular de Lorenzo, con el detalle que es uno de los futbolistas más rápidos de la actual Copa del Mundo. Contundente mensaje a la Selección Suiza según datos oficiales.

Gustavo Puerta lanza mensaje a Suiza

La decisión de Néstor Lorenzo con más minutos en el Mundial para Puerta ha sido positiva por todos los lados que se vea. Gustavo ha podido consolidarse como el segundo futbolista con más kilómetros recorridos en este torneo y solo una estrella de Francia le supera.

Los españoles Pedri y Rodri, el portugués Joao Neves, el noruego Martin Odegaard, el argentino Enzo Fernández y el suizo Remo Freuler también están en el listado de los más rápidos de la Copa del Mundo.

Dato arrollador de Gustavo Puerta Foto: Tomado de redes sociales

El líder de la lista es el francés Michael Olise, quien es titular en el esquema de la favorita al título y su velocidad es fundamental para potenciar las cualidades goleadoras de Kylian Mbappé.

Mensaje más que contundente de Gustavo Puerta para Suiza, pues el volante será titular en el BC Place de Vancouver, Canadá, y será alguien que los suizos deberán tener como referencia.

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