La Selección Colombia ya tiene rival para octavos del Mundial 2026: eliminó a Ghana y sigue soñando

Bajo alerta de riesgo climático por temperaturas que alcanzaron hasta los 40 grados de sensación térmica, la selección Colombia venció a Ghana en Kansas City y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

Palabras de Jhon Arias conmueven al mundo tras anotar el gol del triunfo contra Ghana: “El mayor honor”

Ni siquiera la intensa ola de calor pudo empañar la ilusión de los colombianos que, una vez más, pintaron el estadio de amarillo y entonaron el himno nacional a todo pulmón, como un grito de guerra para disputar la llave de dieciseisavos en el Arrowhead Stadium.

Colombia partía como favorita según los expertos, pero al frente tenía un entrenador con sed de revancha por lo vivido entre 2019 y 2020. Carlos Queiroz, director técnico de Ghana, tomó esta llave como un homenaje para Des McAleenan, preparador de arqueros irlandés que fue encontrado sin vida tras una fuerte depresión que su círculo cercano le adjudica al momento en el que trabajó para la Tricolor.

Queiroz, en su momento, dijo que la Federación Colombiana de Fútbol desamparó al preparador de arqueros y lo dejó a su suerte cuando contrajo covid-19 en Bogotá. Sin embargo, más allá de ese reclamo en memoria de su gran amigo, el técnico portugués aseguró que fue un honor haber trabajado en Colombia y siente orgullo por ver el desarrollo de jugadores que tuvo bajo sus órdenes como Luis Javier Suárez, Jhon Janer Lucumí o el propio Lucho Díaz.

Jhon Arias marcó su primer gol en los Mundiales ante Ghana y le dio la victoria a Colombia, que la llevó a la etapa de octavos. Foto: AP

Sabiendo de sobra el poderío ofensivo de Colombia, la selección de Ghana dispuso un planteamiento netamente defensivo con línea de cinco en el fondo, cuatro soldados en la mitad de la cancha y un solo jugador en punta. Esa fue su declaración de intenciones para un partido en el que la Tricolor iba a tener que martillar varias veces si quería tirar al suelo el muro rival.

Néstor Lorenzo, por su parte, respondió con la nómina titular que lo trajo hasta el Mundial. Daniel Muñoz volvió a la banda derecha tras ser suplente contra Portugal, Gustavo Puerta fue el motor de la selección y el socio de todos, y arriba estaba James Rodríguez como capitán del barco para ponerles balones de gol a los delanteros.

Los africanos avisaron primero en el partido con un remate peligroso de Thomas Partey a los 50 segundos, pero Colombia despertó rápido y tomó el control del juego con una buena sucesión de pases en el terreno contrario.

Lorenzo tuvo que hacer un cambio obligado por la temprana lesión de Jhon Córdoba, quien sintió un pinchazo en la pierna izquierda y pidió salir para el ingreso de Luis Javier Suárez.

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Esa sustitución fue determinante en la apertura del marcador. Sobre los 14 minutos, Suárez llegó hasta la línea de fondo y sacó un centro al segundo palo que Jhon Arias cambió por gol para armar la fiesta en Kansas City.

Colombia no se conformó con el 1-0 y siguió atacando en busca del segundo. Luis Díaz lo tuvo tras una genialidad de Puerta para habilitarlo con un pase bombeado, pero el remate del guajiro se fue levemente desviado de la portería de Lawrence Ati-Zigi, quien también sacó un cabezazo de Mojica ante un centro de Daniel Muñoz.

Colombia se fue ganando al descanso y la sorpresa para el segundo tiempo fue la salida de James Rodríguez, que dejó su lugar en el campo para el ingreso de Richard Ríos. La idea de este cambio era luchar la segunda pelota con los aguerridos jugadores de Ghana, que plantearon un duelo físico en cada balón dividido.

La entrada de otro mediocampista no cambió el planteamiento ofensivo de la selección. El equipo de Lorenzo siguió en la búsqueda del segundo gol y lo consiguió en el minuto 55.

Luis Díaz tuvo una destacada actuación; sin embargo, no estuvo acertado a la hora de definir. Foto: AP

Jefferson Lerma apareció por la derecha, remató cruzado y encontró en el segundo palo la presencia de Luis Díaz, quien se lanzó para mandar la pelota al fondo de la red. Desafortunadamente, el guajiro estaba adelantado y su tanto fue anulado por el banderazo del juez de línea.

Lucho es el jugador con más fueras de lugar en este Mundial 2026 y ha sufrido cuatro goles anulados por estar delante del último defensor. El gol le ha sido esquivo en su debut mundialista, aunque ya pudo celebrar contra Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos.

Lorenzo ni siquiera alcanzó a usar todos los cambios que tenía disponibles. En el minuto 72 mandó al campo a Juan Fernando Quintero, quien sustituyó a Arias, y sobre el final metió a Jáminton Campaz con el objetivo de darle algo de descanso a Díaz.

Las opciones de gol no le faltaron a la selección Colombia; sin embargo, faltó una pizca de eficacia para sentenciar el marcador con otro gol. Juanfer Quintero, Richard Ríos y hasta Campaz remataron de media distancia, pero no pudieron romper la resistencia de los ghaneses.

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Queiroz sí metió los cinco cambios a la cancha y quiso cambiar el chip defensivo cuando vio que se le escapaba la clasificación. El problema es que Colombia dominó la pelota hasta el pitazo final y no dejó ninguna opción clara en el arco de Vargas.

Aunque el árbitro Clément Turpin alargó la agonía del partido hasta el octavo minuto de reposición, nada pudo evitar la victoria de Colombia y la celebración nacional. Kansas City fue el epicentro de una ilusión que permanece viva y Colombia, partido a partido, se llena de argumentos para seguir soñando en avanzar en este Mundial.

Inglaterra se complicó con RD Congo, Argentina la pasó mal frente a Cabo Verde y Portugal necesitó de un milagro para remontar ante Croacia, pero a la Tricolor le están saliendo las cosas y ya algunos entrenadores la consideran como una candidata para llegar a las instancias finales.

Jhon Arias fue el autor del gol, pero los aplausos fueron para todos. Desde Vargas hasta Suárez, todos están dejando la vida por alcanzar el mejor resultado de Colombia en los mundiales.

Gustavo Puerta se ha convertido en la grata revelación de Colombia en el Mundial. Es el socio de todos, claro en ataque y aguerrido en defensa. Foto: AP

Próximo rival: Suiza

La selección Colombia ya está en octavos de final del Mundial 2026 y solo le falta un escalón más para igualar la mejor figuración de su historia, que fue aquella imborrable presentación en Brasil 2014 con James como goleador absoluto.

El próximo reto para Lorenzo y sus dirigidos será Suiza. Ese partido se disputará en Vancouver el próximo martes a las tres de la tarde y marcará el estreno de la Tricolor en Canadá, el único país anfitrión que le faltaba visitar en esta edición de la Copa del Mundo.

Suiza viene de eliminar a Argelia, un adversario que no le representó mayores problemas. Breel Embolo y Dan Ndoye fueron los artífices de esa clasificación, aunque las principales figuras del equipo son su capitán, Granit Xhaka, el defensor central Manuel Akanji y el arquero Gregor Kobel.

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Tal como le pasó a Colombia, los suizos avanzaron como líderes de su grupo con un balance de dos victorias y un empate: primero decepcionaron contra Catar (1-1), luego recuperaron la ilusión gracias a una goleada ante Bosnia (4-1) y remataron la primera ronda con otro triunfo ante Canadá (2-1).

Suiza se ha convertido en una selección habitual para los Mundiales; sin embargo, sus mejores épocas fueron entre 1934 y 1954, cuando alcanzaron los cuartos de final en tres oportunidades. Entre 1970 y 1990 brillaron por su ausencia en la gran cita del fútbol, pero volvieron en 1994 y en este siglo no se han perdido ninguna edición.

‘La Nati’, como le llaman de cariño sus hinchas, lleva tres Mundiales consecutivos cayendo en octavos de final: en 2014 los eliminó Argentina, en 2018 fueron derrotados por Suecia, en 2022 se despidieron a manos de Portugal y en 2026 enfrentarán a Colombia. Para la Tricolor el sueño sigue vivo.