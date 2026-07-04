La Fifa le dio a Luis Díaz el premio como el mejor jugador del partido entre Colombia y Ghana, disputado este 3 de julio, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el importante estadio de Kansas City.

Your votes are in – Luis Díaz is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/azSveEv21b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Néstor Lorenzo reaccionó a la falta de gol de Luis Díaz en el Mundial: dejó contundentes palabras en vivo

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Causó sorpresa la decisión, aunque cabe aclarar que es una distinción que los propios hinchas eligen por votación. Eso quiere decir que la entidad máxima del balompié mundial se encarga de entregarle el trofeo al futbolista.

Muchos esperaban que la distinción al mejor jugador del partido se la llevara Jhon Arias, pues anotó el gol con el que Colombia venció a Ghana, o Gustavo Puerta, quien tuvo un desempeño preponderante en el terreno de juego.

¡GOL DE COLOMBIA!



Luego de una gran jugada colectiva, Jhon Arias puso el 1-0 ante Ghana. pic.twitter.com/6t3lWfuZeu — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Sin embargo, la alegría es 100 % cafetera. Triunfo, clasificación y premio al mejor jugador del partido para un Luis Díaz que siempre pelea en la cancha, aunque el gol no ha sido su aliado en esta cita orbital.

“Está faltando quizás un poco de tranquilidad. He tenido ocasiones, me anulan goles y esa confianza que quiero tener todavía no está al 100 %. Estoy tratando de mejorar partido a partido”, dijo Díaz a periodistas en zona mixta tras el partido.

GOL ANULADO A LUIS DÍAZ



El extremo colombiano empujaba la pelota tras un centro raso al medio pero se encontraba en offisde. Sigue 1-0 en Kansas.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/URb9wKkkl7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

“Sigan creyendo. Yo sé que esperan goles, esperan asistencias y estoy dando todo para conseguirlos. Estoy trabajando para el equipo”, añadió el jugador del Bayern Múnich, que confió en que “pronto vendrán”, pues el colectivo está funcionando.

De todos modos, en la línea de Arias, mostró calma: “Hay que estar tranquilos. No hemos ganado absolutamente nada”.

Jhon Arias, el hombre del gol, también habló

Jhon Arias se declaró “feliz” por su primer gol en un Mundial, que sentenció este viernes el triunfo 1-0 de Colombia sobre Ghana y la clasificación a los octavos de final de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Colombia enfrentará el próximo martes a Suiza entre altas expectativas, aunque el jugador del Palmeiras brasileño pidió tranquilidad.

“Estoy feliz. Es algo por lo que he trabajado mucho tiempo; el gol que nos lleva a octavos de final”, expresó Arias en declaraciones transmitidas por la cadena DirecTV.

Sobre las ilusiones del equipo cafetero en la Copa del Mundo 2026, el atacante de 28 años mostró modestia: “Somos una selección muy humilde, una selección que va paso a paso”.

La sonrisa de Jhon Arias luego de su partidazo contra Ghana. Foto: Getty Images

Arias anotó en el minuto 14 y Colombia generó oportunidades para abrir la brecha, aunque le faltó mayor acierto.

*Con información de AFP.