El emotivo gesto de Morat con las víctimas del terremoto durante sus seis conciertos en Bogotá

Morat convirtió el inicio de su nueva gira en Colombia en una oportunidad para acompañar a quienes resultaron afectados por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Morat hizo un importante anuncio sobre su gira de conciertos: video generó comentarios

La banda bogotana comenzó este fin de semana su Ya Es Mañana World Tour con tres conciertos completamente agotados en el Movistar Arena, realizados el 14, 15 y 16 de agosto.

Más allá de la música y del esperado reencuentro con sus seguidores, las presentaciones tuvieron un significado especial debido a la emergencia que atraviesa el país.

Como había sido anunciado previamente, parte de los ingresos de los conciertos que Morat ofrecerá en Bogotá serán destinados a apoyar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto, en alianza con UNICEF.

'Ya es mañana world tour'. Foto: Amanda Inn

El compromiso de la agrupación también se extiende a través de su Fundación Aprender a Quererte, creada en 2022 para trabajar por la educación pública en Colombia. La organización acompañará la construcción de escuelas en algunas de las regiones afectadas, con el propósito de contribuir a que niños y niñas puedan regresar a espacios adecuados para continuar con sus estudios.

De esta manera, las seis fechas programadas en el Movistar Arena se convirtieron en parte de una iniciativa que busca trascender el escenario y aportar a la recuperación de las zonas golpeadas por la emergencia.

Morat sorprendió con decisión sobre sus conciertos en Bogotá tras el fuerte terremoto

Los conciertos de Morat continuarán el 21, 22 y 23 de agosto, fechas que también cuentan con localidades agotadas. La agrupación presentará un espectáculo construido alrededor de su más reciente etapa musical, con un repertorio de 26 canciones y una propuesta visual que representa el paso de la oscuridad hacia la luz.

El regreso de Morat a Bogotá no solo marca el comienzo de una nueva gira internacional, sino también un gesto de solidaridad con miles de colombianos que enfrentan las consecuencias del terremoto.