El emotivo gesto de Morat con las víctimas del terremoto durante sus seis conciertos en Bogotá

Morat convirtió el inicio de su nueva gira en Colombia en una oportunidad para acompañar a quienes resultaron afectados por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
La banda bogotana comenzó este fin de semana su Ya Es Mañana World Tour con tres conciertos completamente agotados en el Movistar Arena, realizados el 14, 15 y 16 de agosto.
Más allá de la música y del esperado reencuentro con sus seguidores, las presentaciones tuvieron un significado especial debido a la emergencia que atraviesa el país.
Como había sido anunciado previamente, parte de los ingresos de los conciertos que Morat ofrecerá en Bogotá serán destinados a apoyar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto, en alianza con UNICEF.
El compromiso de la agrupación también se extiende a través de su Fundación Aprender a Quererte, creada en 2022 para trabajar por la educación pública en Colombia. La organización acompañará la construcción de escuelas en algunas de las regiones afectadas, con el propósito de contribuir a que niños y niñas puedan regresar a espacios adecuados para continuar con sus estudios.
De esta manera, las seis fechas programadas en el Movistar Arena se convirtieron en parte de una iniciativa que busca trascender el escenario y aportar a la recuperación de las zonas golpeadas por la emergencia.
Los conciertos de Morat continuarán el 21, 22 y 23 de agosto, fechas que también cuentan con localidades agotadas. La agrupación presentará un espectáculo construido alrededor de su más reciente etapa musical, con un repertorio de 26 canciones y una propuesta visual que representa el paso de la oscuridad hacia la luz.
El regreso de Morat a Bogotá no solo marca el comienzo de una nueva gira internacional, sino también un gesto de solidaridad con miles de colombianos que enfrentan las consecuencias del terremoto.