La emergencia que enfrenta Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el miércoles 24 de junio ha provocado reacciones dentro y fuera del país. Mientras continúan las labores de atención y búsqueda de afectados, diferentes artistas colombianos utilizan sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan las consecuencias del desastre natural.

🔴 Terremoto en Venezuela EN VIVO | Autoridades revelan la cifra de edificios dañados por los sismos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hasta el momento se han reportado más de 160 personas fallecidas y cientos de heridos tras la doble sacudida que afectó principalmente el norte del país.

Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5 y tuvieron como epicentro el estado Yaracuy, en el noroccidente venezolano. El evento ocurrió sobre las 5:04 p. m. (hora local) y se sintió con fuerza en Caracas y otros estados cercanos.

Según datos divulgados por plataformas de monitoreo sísmico, este sería el movimiento más fuerte registrado en esa región de Venezuela en más de 17 años.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Pipe Bueno se pronunció tras fuertes terremotos en Venezuela y dejó importante mensaje

En medio del impacto que generó la noticia, varios artistas colombianos decidieron pronunciarse públicamente.

Maluma

El artista paisa compartió una historia en Instagram dirigida a las familias afectadas: “Hoy mi corazón está con cada familia de Venezuela que está viviendo momentos de angustia e incertidumbre. Desde la distancia, quiero enviarles toda mi fuerza, mi cariño y mis oraciones. Estamos con ustedes”, anotó.

El cantante enfocó sus palabras en enviar respaldo emocional y expresar solidaridad frente a la situación que atraviesa el país vecino.

Maluma se pronunció por los terremotos en Venezuela. Foto: Getty Images / Instagram @maluma

Silvestre Dangond

El cantante Silvestre Dangond también publicó un mensaje en el que, además de acompañar a las víctimas, hizo un llamado a apoyar dentro de las posibilidades de cada persona.

Dangond expresó: “Hoy nuestro corazón está con Venezuela. Unámonos para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. En este difícil momento, quiero expresar toda mi solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y acompañar en oración a todo el pueblo venezolano. Que la fe, la fortaleza y la unión los acompañen. Estoy con ustedes”.

El mensaje del cantante vallenato fue uno de los que más destacó la idea de apoyo colectivo frente a la emergencia.

Silvestre Dangond llamó a unirse para ayudar a Venezuela. Foto: Getty Images / Instagram @silvestredangond

Morat

A las muestras de solidaridad se sumó Morat. La agrupación colombiana utilizó sus redes para expresar acompañamiento; además, anunció que compartirá información para apoyar de manera segura.

“Nuestro corazón está con Venezuela y con todas las personas afectadas por el terremoto. Queremos enviarles toda nuestra fuerza, cariño y solidaridad en este momento tan difícil. En las próximas historias estaremos compartiendo canales oficiales y verificados a través de los cuales se puede ayudar de forma segura. Hoy más que nunca, acompañamos a Venezuela”, escribió la agrupación.

Morat reaccionó al complicado momento que atraviesa Venezuela. Foto: Getty Images / Instagram @morat

Con estos mensajes, Maluma, Silvestre Dangond y Morat se sumaron a las expresiones de solidaridad que han surgido desde distintos sectores del entretenimiento mientras continúan las labores de atención en Venezuela.