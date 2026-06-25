La emergencia que enfrenta Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el miércoles 24 de junio ha provocado reacciones dentro y fuera del país. Mientras continúan las labores de atención y búsqueda de afectados, diferentes artistas colombianos utilizan sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan las consecuencias del desastre natural.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hasta el momento se han reportado más de 160 personas fallecidas y cientos de heridos tras la doble sacudida que afectó principalmente el norte del país.
Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5 y tuvieron como epicentro el estado Yaracuy, en el noroccidente venezolano. El evento ocurrió sobre las 5:04 p. m. (hora local) y se sintió con fuerza en Caracas y otros estados cercanos.
Según datos divulgados por plataformas de monitoreo sísmico, este sería el movimiento más fuerte registrado en esa región de Venezuela en más de 17 años.
En medio del impacto que generó la noticia, varios artistas colombianos decidieron pronunciarse públicamente.
Maluma
El artista paisa compartió una historia en Instagram dirigida a las familias afectadas: “Hoy mi corazón está con cada familia de Venezuela que está viviendo momentos de angustia e incertidumbre. Desde la distancia, quiero enviarles toda mi fuerza, mi cariño y mis oraciones. Estamos con ustedes”, anotó.
El cantante enfocó sus palabras en enviar respaldo emocional y expresar solidaridad frente a la situación que atraviesa el país vecino.
Silvestre Dangond
El cantante Silvestre Dangond también publicó un mensaje en el que, además de acompañar a las víctimas, hizo un llamado a apoyar dentro de las posibilidades de cada persona.
Dangond expresó: “Hoy nuestro corazón está con Venezuela. Unámonos para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. En este difícil momento, quiero expresar toda mi solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y acompañar en oración a todo el pueblo venezolano. Que la fe, la fortaleza y la unión los acompañen. Estoy con ustedes”.
El mensaje del cantante vallenato fue uno de los que más destacó la idea de apoyo colectivo frente a la emergencia.
Morat
A las muestras de solidaridad se sumó Morat. La agrupación colombiana utilizó sus redes para expresar acompañamiento; además, anunció que compartirá información para apoyar de manera segura.
“Nuestro corazón está con Venezuela y con todas las personas afectadas por el terremoto. Queremos enviarles toda nuestra fuerza, cariño y solidaridad en este momento tan difícil. En las próximas historias estaremos compartiendo canales oficiales y verificados a través de los cuales se puede ayudar de forma segura. Hoy más que nunca, acompañamos a Venezuela”, escribió la agrupación.
Con estos mensajes, Maluma, Silvestre Dangond y Morat se sumaron a las expresiones de solidaridad que han surgido desde distintos sectores del entretenimiento mientras continúan las labores de atención en Venezuela.