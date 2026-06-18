Maluma se robó el show en el partido de Colombia vs. Uzbekistán; protagonizó emotivas escenas con ‘Juanfer’ Quintero y Luis Díaz

Como miles de aficionados colombianos que viajaron a México para acompañar a la Selección en su regreso a una Copa del Mundo, Maluma no quiso perderse este momento histórico y se desplazó hasta territorio mexicano para apoyar de cerca a la Tricolor en su debut mundialista.

Su presencia en el Estadio Azteca terminó convirtiéndolo en uno de los rostros más destacados de la celebración y no solo desde las tribunas, también en el propio terreno de juego.

Esposa de Luis Díaz causó sensación en redes con tierna foto en apoyo a la Selección Colombia

Entre las escenas que se viralizaron de Maluma en el partido de Colombia vs. Uzbekistán, que se llevó a cabo el 17 de junio, se destacó un emotivo encuentro con ‘Juanfer’ Quintero, con quien comparte una sólida amistad desde hace varios años.

En el clip, que apenas dura unos segundos y que captó rápidamente la atención de millones de internautas en las plataformas digitales, se ve al artista paisa acercándose a la cancha para darle un caluroso abrazo al futbolista colombiano previo al encuentro deportivo.

Este gesto fue interpretado por muchos como una gran muestra de apoyo y de amistad entre ambas celebridades, robándose miles de miradas entre los asistentes y los camarógrafos presentes en el Estadio Azteca.

“Que admiración Maluma como le demuestras el amor como un padre a ‘Juanfer’ Quintero, vemos como lo quieres. ❤️Más que amigo son hermanos 🫂❤️“; ”Divinos, eso es Colombia, hermandad, amor"; “Quién fuera Juanfer”, son algunos comentarios que generó este emotivo encuentro entre los usuarios en redes sociales.

Maluma junto a Luis Díaz, otra escena épica en el debut mundialista de Colombia

Después de la gran victoria de Colombia ante Uzbekistán con el marcador 3 -1, Maluma protagonizó otro de los momentos más emocionantes del debut de la Selección Colombia junto al delantero Luis Díaz.

Según quedó registrado en cámaras, el intérprete de Sobrio y otros éxitos del género urbano, fue el encargado de entregarle al guajiro el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del partido tras liderar el primer triunfo de la Tricolor en el Mundial 2026.

El gesto de Mane Díaz previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026; se volvió viral y emocionó a los aficionados

El extremo colombiano fue determinante durante el encuentro al marcar un gol y aportar una asistencia, lo que lo consolidó como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Recibir este importante reconocimiento de la FIFA de manos de Maluma fue el broche de oro para una noche esperada por el futbolista colombiano y por los demás integrantes del combinado nacional, que con su victoria puso a vibrar el Estadio Azteca y llenó de alegría a los colombianos.