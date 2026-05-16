“Estoy cumpliendo sueños”, Maluma habló con SEMANA sobre su infancia, su nuevo álbum y la llegada de su hijo

Por años, Maluma ha construido una de las carreras más exitosas de la música latina contemporánea. Estadios llenos, colaboraciones globales y apariciones en escenarios como la Met Gala han consolidado su figura como estrella internacional. Sin embargo, detrás de la maquinaria del espectáculo, Juan Luis Londoño comenzó a sentir la necesidad de regresar al origen. Ese impulso es el corazón de Loco X Volver, su séptimo álbum de estudio, lanzado el 14 de mayo.

El proyecto, compuesto por 14 canciones, no fue concebido como una apuesta por las tendencias ni como un ejercicio de reafirmación comercial. Por el contrario, nació desde una necesidad emocional: volver a Medellín, a sus raíces, a la memoria familiar y al niño que soñaba antes de convertirse en fenómeno global. La noche del 14 de mayo, en un concierto gratuito en la Plaza Botero, en el centro de Medellín, el artista reunió a más de 8.000 personas ante quienes presentó oficialmente el álbum.

Así se vivió el multitudinario concierto gratuito de Maluma en Plaza Botero de Medellín

Jorge Barón le dio la 'patadita de la buena suerte' a Maluma Foto: AFP

El escenario no fue casual. Rodeado por las esculturas monumentales de Fernando Botero, Maluma convirtió el lanzamiento en una declaración simbólica sobre identidad y pertenencia. El concierto, cargado de referencias a la cultura antioqueña y a su historia personal, terminó de darle sentido a un disco que insiste en mirar hacia atrás para entender el presente. “Se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, expresó el cantante durante la presentación oficial del proyecto.

El regreso al niño interior

Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

La conversación sobre Loco X Volver inevitablemente termina llevando a Maluma lejos de los reflectores y más cerca de la intimidad. En una antigua casa de tapia, ubicada en Guarne, Antioquia, y construida hace aproximadamente 250 años, el artista conversó con SEMANA, donde aseguró haber encontrado una parte de sí mismo que sentía perdida.

“Esta casa, yo no sé, por cosas del destino, no sé por qué la compré, o sea, no estaba nada planeado y me enamoré de ella. Venía seguido, seguido, y empezaba a sentir como que ese niño interior se me iba despertando más y más, y más en cada momento que yo pasaba en esta casa. Así que esta casa fue como un puente importante para reunirme con ese niño”, contó a SEMANA.

El artista habló de las travesuras que marcaron sus años escolares, cuando todavía estaba lejos de imaginar la dimensión de la carrera que vendría después. Foto: Paola España Comunicaciones

Ese regreso emocional también lo llevó a recordar episodios de adolescencia que hoy narra entre risas. El artista habló de las travesuras que marcaron sus años escolares, cuando todavía estaba lejos de imaginar la dimensión de la carrera que vendría después. Más de lo que hubiera querido –dijo entre risas al recordar sus travesuras juveniles–. “Una vez me volé del colegio con unos parceros, eso fue en 11, casi no me dejan graduar. De hecho, le mando un saludo a la gente de Ser School, fue muy bonito, así que gracias a la rectora por dejarme graduar”.

La portada del disco resume precisamente esa búsqueda. Allí no aparece Maluma como celebridad internacional, sino Juan Luis de niño. La decisión visual funciona como una síntesis del concepto del álbum: antes de los premios, antes de las giras y antes de los números récord existía un joven paisa atravesado por la música popular colombiana, el vallenato, la salsa y las reuniones familiares.

Entre las canciones del álbum hay una especialmente significativa para el artista. Foto: Paola España Comunicaciones

Ese universo sonoro aparece reflejado a lo largo del disco. Loco X Volver recorre géneros como el reguetón, el vallenato, el merengue, el dancehall, el rap y la salsa.

Entre las canciones del álbum hay una especialmente significativa para el artista: Tu recuerdo, una incursión directa en la salsa. La canción está ligada a un deseo familiar que Maluma llevaba años intentando materializar. “El sueño de mi abuelo, el papá de mi mamá, que es Pedro: siempre quiso que yo lanzara una canción de salsa. Cuando salió Felices los 4 con Marc Anthony, casi se muere, pero yo siempre quise una salsa que sonara a mí, a Juan Luis. Y, por eso, quiero mostrarle esto a mi abuelo, la canción Tu recuerdo, que es el focus track del álbum, es muy especial”, explicó.

Botero, Medellín y el orgullo colombiano

Maluma encuentra en Fernando Botero una conexión profunda con la idea de pertenencia. Foto: Paola España Comunicaciones

Si hay una figura que atraviesa simbólicamente el álbum es Fernando Botero. El artista antioqueño aparece mencionado como inspiración conceptual y estética del proyecto, pero también como una referencia emocional para Maluma. “El maestro Fernando Botero, para mí, es el artista más grande de todos los tiempos, escultor y pintor más grande de todos los tiempos. Yo me inspiro mucho en él y he tratado de seguir sus pasos. Aunque uno no le llega ni a los talones ni a los tobillos, seguir el camino de un grande como el maestro Botero siempre va a traer algo bueno”, explicó.

Más allá de la admiración artística, Maluma encuentra en Botero una conexión profunda con la idea de pertenencia. “Un man que fue amante de su tierra, un man que fue literalmente amante de su arte y que se identificó con su raíz. Y eso es lo que representa para mí el maestro Fernando Botero en todo este concepto del álbum”, agregó. La influencia de Botero también estuvo presente en la reciente Met Gala 2026, donde Maluma apareció con un diseño sartorial.

Maluma le rinde tributo a Fernando Botero en la Met Gala 2026; así fue el look sartorial del paisa

En medio de uno de los eventos de moda más importantes del mundo, el cantante volvió a insistir en la idea de identidad nacional. “En la Met Gala tuve la oportunidad de que Haider Ackermann me diseñara ese traje que estuvo espectacular y la verdad es que estoy cumpliendo los sueños de ese niño interior”, afirmó.

El homenaje a Yeison Jiménez

El proyecto coincide con un momento de transformación personal. Foto: Paola España Comunicaciones

Pero quizá uno de los momentos más sensibles del proyecto está en Con el corazón, la colaboración junto a Yeison Jiménez. La canción fue grabada semanas antes del fallecimiento del cantante de música popular y hoy adquiere un significado profundamente emocional para Maluma. El artista habló del tema con evidente emotividad. “El tema de Yeison es un tema que aún duele mucho en el corazón. Estos días lo he estado recordando mucho porque la vida fue demasiado injusta para él. Y cuando veo el tema de Yeison, siempre lo veo con ojos de amor y de admiración demasiado grandes”, confesó.

También añadió: “Yeison seguirá siendo el artista popular más grande de este país y haber compartido con él en el estudio un mes antes de que él falleciera… Pasaron cosas tan raras que uno dice: “La vida siendo vida y sorprendiéndote a cada momento. Pero nada, lo amo, amo a su familia. La familia de Yeison sabe que cuenta conmigo siempre y, sobre todo, queríamos hacerle un homenaje a él en este álbum”.

El artista ha recibido muchos mensajes tras revelar que será papá. Foto: Instagram: Maluma

El proyecto también coincide con un momento de transformación personal. Maluma confirmó que, junto a Susana Gómez, espera su segundo hijo y reveló que será un niño. La noticia se conecta con el espíritu emocional del proyecto. “Estoy en mi peak. Pero por lo familiar, por lo simple, por lo sencilla que se ha vuelto mi vida. Cuando me descargué esa maleta llena de cosas pesadas, ahí fue donde sentí una liberación y una paz infinita que no sentía antes”, dijo.

Después habló de la felicidad que atraviesa actualmente a su familia: “Ahorita viene mi próximo hijo, que va a ser un niño, y estamos matados. Susi está acá, me está acompañando, ya tenemos cinco meses. Un niño siempre hace una alegría enorme. Nosotros decidimos dejar el visaje y mostrarle a la gente nuestra familia, y nos sentimos orgullosos de nuestro hijo que viene en camino”, puntualizó Maluma.